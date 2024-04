Alluvione, finito un terzo dei lavori: "Ma serve più personale tecnico"

Lavori in corso per fronteggiare gli effetti dell’alluvione e, nel limite del possibile, prevenirli. In provincia di Ravenna sono in corso 84 interventi per una spesa di 91 milioni di euro. I conti dei cantieri e degli importi in ballo per l’alluvione del maggio scorso sono stati presentati ieri in Regione durante una conferenza stampa che ha visto la presenza della vicepresidente regionale Irene Priolo (assessora a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile) e del presidente Stefano Bonaccini. In totale in Emilia-Romagna i cantieri resisi necessari dopo le piogge del maggio scorso sono, da Reggio a Rimini, 402 per un importo complessivo di 343 milioni. Di questi, 130 sono già stati completati, 158 quelli in corso e 114 in progettazione. "Mentre i cantieri proseguono spediti, stiamo lavorando con l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, insieme a tutti i componenti dei gruppi di lavoro dei Piani speciali, per mettere a punto una nuova visione strategica con interventi, strutturali e non, basati sull’analisi puntuale degli eventi dello scorso maggio e delle trasformazioni che ne sono conseguite – ha spiegato la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo-. Questo richiederà, naturalmente, che i Piani vengano finanziati e i territori accompagnati nella definizione delle nuove strategie per il futuro di queste aree". Per quel che riguarda l’area ravennate (che è seconda solo a Bologna per fondi in arrivo, 96 milioni nel bolognese, a causa degli altissimI costi di gestione della fuoriuscita del fiume Idice) i lavori principali sono lungo le aste dei fiumi Santerno, Senio e Lamone (articolo sotto). Il lavoro di ripulitura dei fiumi (ben visibile anche dalle strade, Ravegnana in primis) è partito da valle per poi risalire verso monte. Quel che è certo, ha poi insistito il presidente Bonaccini, è che "nelle aree alluvionate o a rischio alluvione non sarà mai più possibile costruire", così come, ha ribadito Bonaccini, restano importanti criticità sul fronte sia del personale tecnico dei Comuni sia delle risorse per l’indennizzo dei danni.

"Serve personale tecnico specie per i piccoli e medi comuni e a fronte di un fabbisogno indicato in 216 unità ne sono arrivate sì e no 50. Segno evidente che a livello centrale qualcosa non sta funzionando – ha insistito Bonaccini – e se mancano i tecnici i lavori non vanno avanti. Per il terremoto ne arrivarono 1.200 ma la gestione era totalmente in mano alla Regione". E poi c’è il tema dei rimborsi. "Continuiamo a chiedere al Governo di sbloccare i rimborsi per i beni mobili: è assurdo che dopo quasi un anno il loro risarcimento non sia previsto dalle norme", ha ribadito Bonaccini. "Esiste, sulla carta, una disponibilità di 3,5 miliardi ma le risorse a famiglie e imprese non arrivano". Infine il credito di imposta: "serve la certezza – ha concluso Bonaccini – che questa misura copra il 100% dei danni. Noi offriamo al governo la massima collaborazione ma siamo ben lontani dai risarcimenti promessi".

Giorgio Costa