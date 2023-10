Alluvione, gli strascichi: "Abbiamo ancora paura"

Enrico Piani, 40 anni, è il coordinatore del Comitato alluvionati di Ravenna. Da mesi lotta per far sentire la voce delle famiglie colpite alle istituzioni.

Tra le aree più colpite c’è Fornace: qual è la situazione?

"A Fornace, dove vivo, e negli altri territori coinvolti la situazione è analoga a quella pre-alluvione: abbiamo paura che ci si possa allagare di nuovo. Dico questo perché a parte qualche albero tagliato sul fiume Ronco, non siamo a conoscenza di altri interventi realizzati per evitare il ripetersi di quanto accaduto".

Che risposte state ricevedo dalle istituzioni?

"Dopo varie richieste, incontreremo le istituzioni tra una quindicina di giorni. A Cesena e Faenza a livello comunale sono stati costituiti dei tavoli specifici: vorremmo avvenisse anche qui".

A Fornace ci sono diverse imprese finite sott’acqua e costrette a interrompere la produzione: c’è chi ha dovuto chiudere definitivamente?

"Ci sono tante imprese che hanno avuto tutto distrutto. C’è chi ha avuto danni molto alti, penso a Sport&Work, Famila, Resina. C’è chi è riuscito a comprare parte dei macchinari per riprendere, parzialmente, la produzione. Però queste sono imprese che, non avendo la quota di fatturato di export richiesta, non hanno ricevuto nulla. Pochi giorni fa è però uscita l’ordinanza del commissario Figliuolo, che ci sembra fatta molto bene".

Fa riferimento ai tempi?

"Anche, perché un’azienda ora può far fare una perizia e richiedere il rimborso anni, che deve arrivare entro quattro mesi".

Vi preoccupa l’inverno?

"Molto. Ci sono persone che non se la sentono di rientrare in casa. E chi la ristruttura, lo fa solo in forma temporanea, perché ha paura di allagarsi di nuovo. Io ho ancora il 75% di umidità alle pareti, sto costruendo pareti con feritoie per far respirare i muri, ma con la bella stagione dovrò fare altri lavori. Prima dell’alluvione alcuni avevano una cucina da 10mila euro e ora l’hanno comprata da 2-3mila, sia per spendere meno, sia perché temono, come dicevo, che la casa si allaghi di nuovo".

Quali sono le richieste alle istituzioni?

"Abbiamo anticipato loro i temi da affrontare: la sicurezza sul territorio, per capire cosa è stato fatto e cosa no, e il resoconto delle donazioni. Di questo aspetto possiamo dire solo cose positive, perché i soldi sono stati in larga parte stanziati e già arrivati. Certo, restano alcuni aspetti da chiarire, visto che si era detto che i soldi sarebbero stato usati per anticipare il pagamento della Tari. Ecco, quale era l’importo complessivo?"

Con gli altri livelli istituzionali siete riusciti a confrontarvi?

"Sì. Sia quello governativo che regionale. In Regione siamo arrivati anche grazie al sindaco De Pascale, che ha fatto un sopralluogo, con tanto di telecamere, proprio a casa mia, a Fornace. Immagini che ha visto poi il presidente Bonaccini. Arrivando all’ordinanza del commissario Figliuolo per i ristori, vogliamo vedere i fatti. Questo vale per ogni livello: locale, regionale e nazionale. Le cose ci sono state dette. Ora vogliamo i fatti".

Luca Bertaccini