Alluvione, il conto salato del Comune Sette milioni e mezzo già spesi

Il tema alluvione continua a essere al centro della discussione del consiglio comunale di Faenza. Anche nella seduta di mercoledì numerose sono state le interrogazioni direttamente o indirettamente collegate agli eventi che hanno stravolto la città lo scorso maggio, così come all’ordine del giorno sono state trattate e votate mozioni aventi a oggetto gli impegni su interventi in favore del territorio e della comunità. Oltre tre ore di lavoro in cui sono state riprese tematiche anche già trattate nelle singole commissioni.

Nell’interrogazione sulle donazioni dirette al Comune, che come specificato dal sindaco Massimo Isola hanno raggiunto la ragguardevole cifra di un milione e mezzo di euro, fino alle spese per la gestione dell’emergenza, che nel conto della municipalità ammontano a oltre 7 milioni e mezzo di euro, suddivise tra la rimozione delle acque limacciose (circa 3 milioni), la pulizia delle strade, la gestione di rimozione delle auto, la gestione dei fanghi (360mila euro solo per le operazioni speciali di gestione dei fanghi contenenti idrocarburi, ndr), e ancora i bobcat, la finitura dell’argine, la pulizia dei fossi e il ripristino dell’illuminazione pubblica. Alcune interpellanze si sono concentrate sui lavori svolti da Hera, compresa la parentesi legata al tema della raccolta della carta per la quale nei giorni scorsi si erano verificati alcuni disagi a causa della cessazione di una delle tre ditte che aveva in subappalto il servizio. Situazione che, come evidenziato dall’assessore Luca Ortolani, è stata risolta nelle 48 ore successive. Si è parlato inoltre della sospensione del servizio di raccolta porta a porta nelle zone alluvionate con ripristino delle isole sebbene solo temporanea. "In estate avverrà la rimappatura e nella stagione successiva ritornerà la raccolta tramite i bidoncini" ha detto Ortolani.

Capitolo specifico è stato dedicato al Ponte delle Grazie, il cui ripristino è stato definito dall’assessore ai Lavori pubblici Milena Barzaglia come una priorità, anche in virtù dell’assetto viario cittadino. Le criticità già prima dell’alluvione avevano reso necessari alcuni interventi, poi l’evento straordinario ha comportato l’azione di chiusura al transito veicolare, in attesa di stabilire le soluzioni alternative provvisorie come la riapertura a senso unico, e il rifacimento in toto per cui serviranno tempi più lunghi e certamente molte risorse (almeno 4 milioni e mezzo di euro). Infine le mozioni, a cui hanno lavorato tutte le forze politiche e che sono state approvate all’unanimità. La prima riguardante l’azzeramento delle bollette, identificata come un intervento di ristoro tangibile nei confronti delle famiglie faentine. Nel testo, emendato su proposta di Fratelli d’Italia, si impegna la giunta faentina a stimolare gli enti competenti per ottenere l’azzeramento delle utenze e non solo la sospensione già disposta da Arera. Un’altra mozione invece, sempre votata all’unanimità, avente a oggetto la pulizia degli argini dei fiumi e più nel dettaglio il mandato all’amministrazione comunale di farsi promotore nelle sedi opportune di politiche attive in tema di coordinamento della pulizia degli alvei, dalla sorgente alla foce, di aggiornamento delle mappe dei rischi frana e alluvione, di valorizzazione e messa in rete degli attori che potranno essere coinvolti anche per parte privata.

Damiano Ventura