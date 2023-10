Alluvione, il decalogo per ripartire: "Ascoltateci, ci serve più tempo"

È nato il coordinamento dei comitati delle zone alluvionate del Comune di Ravenna: la loro prima riunione ha avuto luogo lunedì a sera a Villanova di Ravenna. Erano presenti i rappresentanti dei comitati di Fornace Zarattini, Coccolia, Villanova, Ghibullo e Longana, San Pietro in Trento, Roncalceci e Borgo Sisa. Presidente è stato eletto Mirko Bertaccini, di Serraglio: lo affiancheranno il vice Gabriele Zoli e il coordinatore Enrico Piani, il quale coordina fra di loro i comitati delle varie zone colpite dell’Emilia Romagna. Un sistema piramidale ma snello, per portare le difficoltà e le richieste degli alluvionati sui tavoli locali, regionali e nazionali.

I comitati hanno sottoscritto quello che chiamano un decalogo – in realtà costituito da 14 punti – utili per fare chiarezza sullo stato dell’arte in fatto di ristori, risarcimenti e opere di messa in sicurezza. Fra le varie richieste, una delle più impellenti è quella relativa al prolungamento dei tempi per effettuare la domanda dei contributi di sostegno Cis e Cas: "Il prolungamento al 31 dicembre non è sufficiente, ormai è evidente – spiega il coordinatore Enrico Piani –. Chiediamo che venga posta come data ultima la fine del periodo emergenziale, cioè maggio 2024". Richiesta di proroga anche per il ritiro dei materiali alluvionati, in particolare quelli edili. Nel mirino anche l’altra data attesissima, e cioè il 15 novembre, quando dovrebbe entrare in funzione la piattaforma Sfinge per presentare richiesta di indennizzo per i danni subiti: "Raccolte tutte le domande, e sommati gli importi, chiederemo al governo di mettere in campo tutte le risorse disponibili. Ma ad oggi in mano non abbiamo nulla: non esiste neppure ancora un modello unificato di perizia". Qualche paletto, riconoscono i comitati, andrà messo: "chiediamo che i Comuni si limitino a bloccare le pratiche per quegli immobili che costituiscono abusi edilizi. Se le amministrazioni si dovessero mettere alla caccia della minima difformità edilizia si ritroverebbero impantanate per mesi. La conseguenza sarebbe un blocco totale".

Alle istituzioni i comitati chiedono di adottare soluzioni innovative: ""Ad oggi il proprietario si deve occupare della perizia per quanto riguarda l’immobile, e l’affittuario per quel che attiene mobilio e arredamenti, sia che si tratti di case che di attività". Il rischio per molti proprietari è però quello di dover gestire un’infinità di pratiche, oltre che di entrare in conflitto con gli inquilini: "per questo va valutata l’ipotesi di lasciare che sia l’affittuario, dovendo realisticamente seguire una sola pratica, o poche di più, a potersene occupare in prima persona". I comitati non hanno dimenticato l’impegno dei molti giovanissimi che per settimane hanno lavorato per liberare la Romagna dal fango: uno sforzo che chiedono venga riconosciuto loro dalle scuole, in forma di crediti formativi.

Filippo Donati