Alluvione, il lavoro delle commissioni: "Più forze e coordinamento"

È stata rinviata di una settimana, e rimandata alla conferenza dei capigruppo, la discussione relativa agli emendamenti presentati dalla lista civica ‘Per la Buona Politica’ al documento conclusivo elaborato dalle commissioni consiliari istituite a Lugo per affrontare i temi legati all’alluvione del maggio scorso. In quella sede si deciderà quale delle due versioni, quella originale o quella integrata con gli emendamenti non sostanziali proposti, sarà presentata in consiglio comunale il 15 febbraio prossimo per il confronto e la votazione conclusiva. Il voto contrario al documento che riassume il lavoro svolto durante le sei riunioni che da luglio a ottobre hanno coinvolto le Commissioni consiliari di I, II e III dipartimento è già stato annunciato da Davide Solaroli del Gruppo Misto che nell’esprime la sua "totale insoddisfazione" rispetto a quanto fatto fino ad ora ha ribadito l’intenzione di raccogliere materiale utile alla Procura per la prosecuzione delle indagini e di Fabio Cortesi della Lega che rimanderà la discussione "politica" del documento al confronto in consiglio comunale. Oltre a ricordare i vari passaggi legati alle cause che hanno portato agli eventi alluvionali, il documento conclusivo offre una visione su "i progetti e le idee per il futuro".

Le conseguenze di alluvione e fortunale del 22 luglio, hanno portato infatti a ritenere necessario – come si legge nel documento – "il potenziamento del coordinamento di Protezione Civile in raccordo con i gruppi del territorio, con più persone e più mezzi a disposizione. L’aspetto più importante e strategico però – continua il documento – è quello di rendere il rapporto tra cittadini e istituzioni più facile e diretto, ma soprattutto restaurando un alto livello di reciproca stima e fiducia". Per costruirla o ricostruirla, si ritiene "cruciale" la capacità di mettere a disposizione le informazioni, attraverso l’utilizzo di tutti i canali attivabili, con trasparenza e chiarezza e senza strumentalizzazioni propagandistiche. Il volontariato viene chiamato in causa come elemento cardine. Le azioni individuate al fine di dare concretezza a quella che viene definita "cultura dell’emergenza" sono molteplici e vanno dall’azione forte e coesa dei gruppi politici locali basati sui temi individuati dalle commissioni, alla revisione del Piano di Protezione civile, dall’attivazione ancora più serrata dei soggetti coinvolti nel tema della sicurezza idraulica a partire dall’Agenzia Regionale, il Consorzio di bonifica e il gestore del servizio idrico integrato, fino ad una maggiore attenzione all’uso del territorio e all’organizzazione di incontri mirati. Per rendere tutti questi temi ancora più fruibili, nel documento si propone di dedicare loro uno spazio apposito durante la Fiera Biennale che avrà luogo quest’anno.

Monia Savioli