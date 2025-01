Alluvione, il nuovo progetto della scuola distrutta

Entro il 2025 sarà avviato con un investimento di 5 milioni di euro il progetto di ricostruzione della scuola per l’infanzia ’Il Girasole’, che sostituirà la precedente struttura di via Calamelli, distrutta dall’alluvione di maggio 2023. Sarà sopraelevata, a tre metri da terra, dotata di ampi spazi verdi sottostanti coperti e una capienza di 120 bambini. "Abbiamo deciso di ricostruire il Girasole nel quartiere dove è sempre stato – dice il sindaco Massimo Isola – volevamo presentare il progetto mesi fa: è dal giorno successivo al dramma che stiamo lavorando al Girasole e abbiamo realizzato almeno cinque progetti seri, su luoghi diversi e caratteristiche diverse, ma è stato difficile". Il nuovo progetto, che verrà realizzato nello stesso lotto di 3500 metri, è frutto della collaborazione tra pubblico e privati, come l’ingegner Barchi e l’architetto Bandini, che hanno a lungo dibattuto. "Il primo tema – dice Massimo Isola – è quello scolastico: costruiremo una nuova scuola dell’infanzia quando la denatalità impatta sul sistema scolastico; è un investimento, visto che dal 2018 la popolazione scolastica è in calo; poi, come secondo punto, non ci sono state ordinanze per i beni pubblici, quindi abbiamo dovuto trovare i soldi, ma non è stato semplice; il terzo tema è l’assenza di un piano speciale". La decisione è ricaduta quindi di nuovo su quel quartiere per dare una risposta territoriale alle famiglie. "Abbiamo sempre cercato un rapporto con chi sta vivendo il disagio dello spostamento nel plesso del Tolosano, ma non solo: la relazione con il mondo della scuola è per noi è fondamentale; abbiamo, infatti, dialogato nella realizzazione del progetto con la dirigente, le insegnati e tutto il personale scolastico; la scuola avrà gli spazi come prima: risponderà alle quattro sezioni e verranno anche dedicati spazi laboratoriali; ci saranno anche una cucina interna e un laboratorio di ceramica".

Il progetto è andato, quindi, incontro alle esigenze della scuola, anche in una direzione di aumento dello spazio verde per poter svolgere attività di outdoor education. "Lo spazio verde – dice l’ingegner Barchi – sarà non solo attorno alla struttura, ma anche sotto e quindi coperto, utilizzabile con qualsiasi condizione meteo; il progetto è poi stato sviluppato nel rispetto delle normative idrauliche, aspetto fondamentale in quel preciso contesto, una scelta che permetterà di realizzare l’opera indipendentemente dalla approvazione dei futuri piani speciali". Sarà quindi una scuola al primo piano, innovativa e verde. "Abbiamo bisogno di fare anche un progetto molto bello, non solo funzionale – dice Isola – la ricostruzione deve essere più bella di prima".

La scuola si inserirà nella cornice urbana e naturalistica del quartiere. "Volevamo cercare di non toccare nulla della cornice naturalistica – dice l’architetto Bandini – sarà un grande rettangolo con delle insenature morbide; verrà inserita anche una grande rampa spiralata centrale, un giocoso e sicuro collegamento con l’area verde; impostiamo la scuola ad un’altezza che ci permetterà eventualmente in futuro di utilizzare lo spazio sottostante per servizi integrativi".

Caterina Penazzi