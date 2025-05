Alluvione, il sostegno alle imprese: "Erogati i fondi per ripartire"

Erogati alle imprese ravennati colpite dall’alluvione 5.887.000 euro ed evase tutte le 2.678 domande in possesso dei requisiti previsti dal bando emanato nel corso del 2024, che fa seguito al precedente intervento del luglio 2023. Da parte della Camera di commercio di Ferrara Ravenna sono state assicurate, spiega il presidente Giorgio Guberti, "le risorse necessarie a chi, e penso soprattutto ai giovani, non ha mollato di fronte ai disastri delle alluvioni ma anzi, si è rinnovato, ha introdotto tecnologie nuove, ha investito per sostenere la propria presenza sul mercato. Grazie alle imprese, che hanno accolto il nostro invito ad investire, alle associazioni di categoria, nostre compagne di viaggio, e un vivo apprezzamento agli organi di informazione per la puntuale e preziosa attenzione riservata in questi mesi all’iniziativa".

Sono state 1.142 le imprese finanziate dalla Cdc nel solo 2024, con uno stanziamento complessivo di 3,42 milioni, che si aggiungono alle 1.536 imprese sostenute nel 2023 con l’utilizzo di 2,46 milioni. Tra le spese ammesse dal Bando 2024, attuato per gran parte con risorse rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, quelle per la prosecuzione delle opere di ripristino e di ammodernamento delle unità coinvolte, il riavvio delle attività e l’adozione di programmi di crescita e sviluppo delle attività di impresa, di consolidamento e di accrescimento competitivo. Dopo l’erogazione, a dicembre 2024 e febbraio 2025, di 2,7 milioni la Cdc ha chiesto ed ottenuto da Unioncamere Emilia Romagna la possibilità di poter beneficiare delle risorse residue, 685.000 euro, presenti nelle altre province integrando a sua volta il plafond con ulteriori proprie risorse così da soddisfare tutte le richieste di contributo presentate. Obiettivo prioritario della Camera di commercio quello di velocizzare i tempi di erogazione del contributo: la misura, infatti, è stata a fase unica con un’istruttoria che si è conclusa con l’adozione di un unico provvedimento di concessione e di liquidazione dell’inventivo.

Giorgio Costa