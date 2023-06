Alluvione, il tiro a segno "Nuova linea a 25 metri"

Il dopo- alluvione lascia spazio anche alle prime inaugurazioni. Uno dei primi a pensarci, ieri, è stato il Tiro a segno di Lugo che, nella sede di via Piratello, ha organizzato la cerimonia di taglio del nastro per l’apertura ufficiale della nuova linea di tiro a 25 metri. Una struttura creata appositamente in accordo con la normativa vigente, che va a sostituire la vecchia linea interrata completamente immersa nell’acqua arrivata all’altezza di un metro e mezzo durante gli eventi alluvionali del mese scorso. "L’area del poligono e le strutture che la occupano non si sono allagate – spiega il presidente Antonio Pattuelli –. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo il canale Tratturo che ci passa a fianco. L’acqua era arrivata al pari delle sponde ma si è fermata li. La linea di tiro interrata si è riempita di acqua proveniente non dalla superficie ma da sotto. Ora l’abbiamo liberata e sistemata anche solo per evitare che si rovini del tutto". I 500 soci che sostengono il Tiro a segno dei quali 200 circa sono gli effettivamente attivi, possono contare ora sulla nuova linea a 25 metri chiusa, su una seconda linea sempre a 25 metri aperta e la linea a 50 metri, allestita nella palazzina che ospita anche la segreteria del poligono oltre ad altri locali di servizio.

"La nuova linea è pronta già da un anno – puntualizza Pattuelli –. Dovevamo inaugurarla prima ma fra gli ultimi colpi di coda della pandemia ed il resto abbiamo sempre rimandato. Ora però, dopo l’alluvione, abbiamo deciso di procedere con la cerimonia". All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere comunale di Lugo con delega allo sport, Ivan Rossi, il rappresentante dell’Unione Italiana tiro a segno, Davide Brutto, ed il consigliere del comitato regionale dell’Emilia Romagna, Claudio Suppini. Le attività sportive amatoriali e di servizio, queste ultime legate in particolare agli addestramenti effettuati periodicamente dalle forze dell’ordine, si affiancano agli allenamenti agonistici che coinvolgono in particolar modo gli atleti più giovani. "La nostra punta di diamante è Cesare Pasi, maggiorenne a breve, che – spiega l’istruttore Maurizio Tasselli – concorre nella categoria juniores per le tre specialità della pistola, aria compressa, libera e sportiva. Poi abbiamo altri due atleti, Erik Montanari di 15 anni e Enea Servadei di 12, entrambi specializzati nel tiro con la pistola ad aria compressa. Alla rappresentativa del nostro tiro a segno si aggiunge Sofia Montanari, 14 anni, che gareggia nella specialità della carabina. Il momento di massima espansione agonistica lo abbiamo toccato nel 2019 – continua Tasselli – quando abbiamo avuto per la prima volta una squadra femminile di carabina che si è qualificata al quarto posto nei campionati italiani. Poi il Covid ha rallentato le cose".

Monia Savioli