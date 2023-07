Alluvione, in Borgo un nuovo Comitato

Fango ancora sulle strade, fogne intasate, argini rotti e tanti rifiuti: queste alcune delle problematiche emerse martedì sera all’assemblea pubblica organizzata dal consiglio di quartiere del Borgo per fronteggiare i danni provocati a maggio. Tanti gli alluvionati ritrovatisi nel campo sportivo della parrocchia di Santa Maria Maddalena per riferire la situazione delle strade in cui abitano. E infatti la riunione, condotta da Giovanni Assirelli e Gianluca Baccarini, presidente e consigliere del quartiere Borgo, era finalizzata ad ascoltare le esigenze dei cittadini e organizzare un nuovo Comitato che rappresenti le aree non ancora organizzate di via De Gasperi, via Fratelli Rosselli, via Lesi, via Testi, via Cesarolo, via Corbara, delle vie limitrofe e delle aree che non hanno un comitato di riferimento.

Tanti i problemi riferiti dai residenti, come le strade rotte e i pozzi pieni di fango in campagna, o la difficoltà di mobilità in via Cesarolo. "Il pezzo di strada che congiunge via Cesarolo a via Reda è come bombardato – dice una signora che vive nella strada –, siamo isolati". Tra le lamentele anche quelle relative ad argini rotti e a crepacci: il timore di tanti è ovviamente quello di un nuovo allagamento. Per quanto riguarda via de Gasperi, tra le zone più colpite in Borgo, la preoccupazione riguarda principalmente le fogne e l’umidità che risale lungo i muri: "Abbiamo contattato Hera, ma anche loro hanno difficoltà a capire l’origine del problema – raccontano diversi residenti –. Ci sono muri portanti con tassi di umidità elevatissimi, viene su dalle cantine e i muri in questo modo non si asciugano mai".

C’è poi la questione rifiuti: " Molti parcheggi fuori dalle case sono interamente occupati dalle macerie – dicono i residenti –. Occorre gettare i rifiuti con più raziocinio, anche contattando Hera". A questo proposito, diversi hanno lamentato anche la presenza di rifiuti nel parco Azzurro: "Hanno tagliato l’erba, ma non raccolto le macerie – ha detto una donna che vive in via Testi –. Sono venuti a pulire e hanno alzato solo polvere. Sul marciapiede davanti ai numeri dispari delle case hanno pulito, davanti ai numeri pari è tutto ancora sporco". Grande preoccupazione anche per la salute. Molti dei presenti temono la nocività dell’aria e della terra. "Nel fango di casa mia – sostiene un’alluvionata – c’erano anche plastica e carburante: questo non è fango, è tossina pura".

È tanta la rabbia nei confronti dell’organizzazione urbana e del Governo. "Mi chiedo dove vadano i fondi che stanno raccogliendo – ha detto stizzito uno dei presenti –, chiedo trasparenza". "Nessuno degli alluvionati che conosco – ha ribadito un’altra – ha ancora ricevuto cento euro". E infatti l’idea di formare un nuovo Comitato dalla volontà di far sentire la propria voce all’amministrazione comunale, per chiedere provvedimenti e fondi. "È importante far sapere della presenza del Comitato - conclude il consigliere del quartiere Borgo Gianluca Baccarini -, nessuno deve essere lasciato solo o indietro".

