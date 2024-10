Alluvione, l’inchiesta accelera: denunce a raffica anche di tanti cittadini

Ravenna, 4 ottobre 2024 – Piove, e non solo dal cielo. Nell’inchiesta della Procura di Ravenna sulle alluvioni che hanno devastato il territorio tra il 17 e il 19 settembre, le denunce stanno cadendo a raffica. Accanto al fascicolo d’ufficio aperto dai pm Daniele Barberini e Francesco Coco, un’ondata di esposti sta giungendo da cittadini esasperati. Dopo i danni subiti a maggio 2023, questa nuova tragedia ha spinto molti a puntare il dito contro i presunti responsabili: dal governo, alla Regione, fino agli enti di bonifica e le istituzioni locali. Questi esposti, tuttavia, non avranno vita autonoma, ma confluiranno nel fascicolo principale già aperto contro ignoti, un’inchiesta affidata a un’unità interforze che coinvolge tutte le forze dell’ordine. Ma le novità non si fermano qui. La Procura di Ravenna sta pianificando un’inedita strategia investigativa. Accanto ai tradizionali esperti – ingegneri idraulici e geologi del Politecnico di Milano – che già hanno ricevuto incarico per la maxi-consulenza, si pensa di coinvolgere specialisti nelle tecnologie avanzate. In particolare, si sta valutando l’uso di immagini radar satellitari per analizzare nel dettaglio i movimenti delle acque durante quei giorni drammatici.

Il ’tappo’ di legname che ha ostruito il fiume Lamone, all’altezza di Boncellino

Uno dei nodi centrali dell’inchiesta riguarda il “tappo” di legname che ha ostruito il fiume Lamone, all’altezza di Boncellino. Questa immagine è diventata simbolo delle alluvioni, rimbalzando sui social e nei media. Tuttavia, va chiarito che la rottura dell’argine non è avvenuta in quel punto, bensì più a valle. In quel tratto, infatti, si sono verificate esondazioni, ma con una pressione dell’acqua inferiore rispetto alla violenza scatenata dalla rottura dell’argine. Questa inchiesta, rispetto a quella aperta per le alluvioni di maggio 2023, è più circoscritta. I fiumi sotto osservazione sono principalmente il Marzeno, il Lamone e il Senio, ritenuti i principali responsabili di aver messo in ginocchio il Ravennate. Tuttavia, il territorio coinvolto non si ferma a Ravenna: anche Forlì è sotto la lente degli inquirenti, poiché fiumi e frane non conoscono confini amministrativi. “Come ha sempre fatto, la Regione Emilia-Romagna offrirà la massima collaborazione e disponibilità alla magistratura. Sarà l’occasione per certificare lo straordinario sforzo che è stato messo in campo dall’alluvione del maggio 2023 a oggi, per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio e per rispondere a troppe menzogne”. Lo dice Irene Priolo, presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna, sul fascicolo aperto a Ravenna.

Intanto è fissata per il 19 dicembre al Tribunale delle acque pubbliche di Firenze l’udienza relativa al ricorso presentato da un gruppo di cittadini di Roncalceci e Fornace Zarattini (Ravenna), riuniti nel comitato ‘Noi ci siamo’. Il ricorso chiama in causa Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Ravenna e il Consorzio di bonifica della Romagna, per i danni subiti durante le alluvioni di maggio 2023. I cittadini chiedono al giudice la nomina di un consulente tecnico per effettuare verifiche sullo stato dei luoghi colpiti, accertare le cause delle esondazioni e identificare eventuali responsabilità per i danni subiti. Il consulente dovrebbe inoltre indicare le opere necessarie per prevenire ulteriori alluvioni. Secondo il comitato, il ripetersi delle alluvioni non è dovuto solo a eventi meteorologici eccezionali, ma a gravi carenze strutturali e alla scarsa manutenzione dei corsi d’acqua.