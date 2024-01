Alluvione, incontro di Torre Civica

Domani, giovedì 25 gennaio, nella sala parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno, in via Luigia Fucci Pollini, si terrà alle 20.30 l’evento organizzato dalla lista La Torre Civica dal titolo "Sicurezza Idrogeologica e Agricoltura". Interverranno il Geologo Claudio Miccoli, ex Responsabile risorse idriche Regione Emilia-Romagna e le tre associazioni di categoria: per la Coldiretti interverrà il Presidente Assuero Zamprini, per la CIA il Presidente Andrea Betti e per Confagricoltura il Vicepresidente del consiglio europeo dei giovani agricoltori Matteo Pagliarani. A presentare e moderare la serata ci saranno il consigliere Matteo Parrucci e l’esponente della Lista Massimo Capucci, agricoltore di Sant’Agata. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.