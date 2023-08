Alluvione, la banca Bcc dona 5mila euro all’Auser

Proseguono le donazioni e manifestazioni di solidarietà nei confronti di chi ha subito danni causati dall’alluvione. L’Auser, attiva da anni per il servizio accompagnamento di anziani e non solo nel territorio romagnolo, ha perduto cinque mezzi che sono stati sommersi dall’acqua durante l’alluvione. Alcuni di questi veicoli venivano utilizzati per il trasporto bambini diversamente abili o per persone malate per visite mediche o trasferimenti per cure e dialisi. La Bcc ha contribuito con la somma di 5mila euro ad aiutare l’Auser. "Il core business della Bcc – dichiara il presidente del comitato locale di Ravenna, Giuseppe Benini – è sostenere il territorio e per questo riteniamo importante aiutare l’Auser che da sempre svolge un importantissimo compito per le comunità del territorio ravennate. Nella foto, il presidente del comitato locale Giuseppe Benini con Piero Roncuzzi e Lorenzo Gardenghi della Bcc consegnano l‘assegno alla presidente Auser Mirella Rossi.