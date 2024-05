Alluvione, la proposta: l’’idrocittà’: "Quartieri che dovranno conviverci"

L’idea di ’idrocittà’ è il nuovo elemento lanciato nella mischia della ricostruzione durante il convegno organizzato ieri da Legambiente al palazzo degli ex Salesiani. A lanciarlo è stato l’ingegnere idraulico Andrea Nardini, cofondatore del Centro italiano per la riqualificazione fluviale. Nel suo intervento Nardini ha bocciato i benefici delle casse di espansione: "La prima ondata le riempie, la seconda le rende inutili. Non ci servono strutture che isolino i fiumi dal loro ambiente". Nardini invita ad abbandonare alcune terminologie che pure riempiono le pagine del Piano speciale: "I tempi di ritorno non esistono più. L’evento superiore, in fatto di piogge, è sempre possibile. I mari si stanno alzando, il cambiamento climatico sta facendo cambiare la vegetazione che le acque delle piogge incontrano sul loro percorso. La sicurezza è un mito: non sappiamo neppure quanto la temperatura globale si alzerà, dal momento che non sappiamo quanti gas alteranti l’umanità emetterà ancora". Per Nardini l’unica soluzione possibile è convivere con i fiumi: "È naif pensare che non ci saranno altre alluvioni. Dobbiamo selezionare quartieri in cui il fiume, allagando, faccia meno danni".

Nel proporre l’opzione delle idrocittà Nardini ha più o meno involontariamente bocciato alcuni capitoli della ricostruzione: "In quei quartieri che dovranno convivere con le acque dei fiumi non potranno avere sede scuole o ospedali". Peccato che la ricostruzione della scuola Il Girasole sia stata progettata proprio nel punto in cui fu alluvionata. Su questo aspetto è intervenuto anche Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magristratura e commissario alla ricostruzione nel centro Italia terremotato. Legnini è stato categorico: "Ricostruire dov’era e com’era non è più possibile".

Molte le perplessità sulla reale applicabilità del Piano speciale anche da parte sua: "Nel Codice ambiente c’è un unico accenno alle delocalizzazioni. Manca una normativa in merito, e mi riferisco sia a quella ordinaria che a quella speciale". Molto da fare anche sul fronte della legislazione fluviale: "La governance dei fiumi è deficitaria. Inoltre dobbiamo capire in quale scenario siamo: in centro Italia furono delocalizzati vari borghi e frazioni. Dove il rischio è diffuso diventa più complicato immaginare delocalizzazioni". Ma la conformazione del territorio non è l’unico ostacolo, come evidenzia la vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo: "Manca la concordia fra le istituzioni. I Comuni sono lasciati soli, senza personale. Alla ricostruzione non serviva l’esercito ma un esercito di persone. Spero che ci si renda conto in tempo che occorre invertire la rotta". È il sindaco di Modigliana Jader Dardi a dare una raffigurazione plastica delle giornate della sua comunità: "Quando sono andato a spiegare a una signora che doveva lasciare la sua casa, con me c’erano i carabinieri. Tutti devono esserne consapevoli".

