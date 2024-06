Alluvione, la ricostruzione. Trenta milioni di euro per la rete viaria e la messa in sicurezza

"I lavori stanno andando avanti e, al momento, rispetto al cronoprogramma illustrato a ottobre 2023 non ci sono ritardi. I ritmi sono serrati, non abbiamo perso neanche un giorno di tempo". Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia, illustra l’avanzamento dei lavori sulla rete viaria e per la sicurezza del territorio a seguito dell’alluvione. "Tutte le opere che avevamo presentato sono state ritenute idonee – aggiunge – ed è stato approvato un piano di 30 milioni di euro stanziati a seguito dell’ordinanza 13 del 31 ottobre 2023 del commissario Figliuolo". L’iter è il seguente, spiega de Pascale, e cioè affidamento della progettazione, esecuzione di indagini sui luoghi, completamento dei progetti, gare, individuazione delle ditte e inizio dei lavori.

Poi rispedisce al mittente l’accusa di non aver ancora speso i soldi per i nuovi interventi che nei giorni scorsi gli aveva rivolto il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. "Non abbiamo capito il senso di alcune polemiche – dice de Pascale – che ci sono state nelle ultime settimane, peraltro mai neanche presentate dagli enti locali coinvolti. Le risorse saranno spese man mano che ci saranno gli stati di avanzamento dei lavori, sarebbe curioso che pagassimo prima di effettuare le opere. E un viceministro alle Infrastrutture dovrebbe avere nozioni di come funzionano le gare pubbliche".

Nella fase di ricostruzione post-alluvione sono state realizzate per prime le opere in somma urgenza, per un totale di 36 interventi del valore complessivo di circa 4 milioni e 200mila euro; ad esempio interventi di ripristino e messa in sicurezza a seguito di eventi franosi, ricostruzione di corpi stradali, finalizzati principalmente a consentire la riapertura alla circolazione e a garantire la viabilità.

Quindi sono stati predisposti 39 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali per un costo appunto di circa 30 milioni di euro. In pianura si sta intervenendo in particolare sul ripristino della rete viaria, con lavori in corso di esecuzione e altri con affidamento previsto nel breve periodo. Gli interventi in collina, molto significativi, riguardano soprattutto la messa in sicurezza del territorio, colpito da frane, su alcune delle principali arterie, ad esempio le provinciali 302R Brisighellese, 306R ’Casolana-Riolese’, con la realizzazione di un nuovo tratto stradale in variante nell’abitato di Borgo Rivola per alleggerirlo dal traffico, e la 63 Valletta-Zattaglia colpita duramente da una frana, che dovrà essere ricostruita con un intervento molto complesso. Si tratta di lavori in corso di esecuzione o di affidamento previsto a breve. Accanto a de Pascale, il consigliere provinciale Nicola Pasi ricorda che in questi mesi per i lavori più urgenti si è "lavorato a vista sul posto", mentre in occasione di frane si deve procedere attraverso "indagini geologiche più approfondite, in un contesto più generale". Domenica prossima il Tour de France attraverserà il territorio su cui si è abbattuta l’alluvione e percorrerà quelle strade su cui si sta lavorando in queste settimane e che, assicura Pasi, "saranno perfettamente a posto".

Di interventi vitali parla infine Massimo Isola, sindaco di Faenza. "Non si tratta – sottolinea – di mettere delle toppe, ma di effettuare investimenti che fanno la differenza tra il tenere in vita o meno un territorio e una comunità".

Annamaria Corrado