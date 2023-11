"Alluvione, lavori in corso. E traffico ancora bloccato"

Quello del pomeriggio di giovedì è stato probabilmente il penultimo degli incontri congiunti delle commissioni consiliari di 1°, 2° e 3° dipartimento sul tema alluvione. All’ordine del giorno la discussione delle risposte alle interpellanze e interrogazioni, presentate dai gruppi consigliari di opposizione. Poche le novità emerse, relative in particolare ai lavori in corso nel tratto del Santerno alle porte della frazione di San Lorenzo sulla Provinciale Fiumazzo. Nel punto in cui si stanno svolgendo gli interventi, in corrispondenza della rotta del maggio scorso, la circolazione stradale risulta essere ancora interrotta nonostante qualche settimana fa, durante la riunione pubblica indetta sul tema nel teatro parrocchiale della frazione, l’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile avesse previsto il trasferimento del cantiere e la restituzione del tratto alla Provincia affinchè quest’ultima potesse procedere con i lavori di ripristino della superficie stradale. "Le piene verificatesi nello scorso fine settimana hanno fatto in modo di posticipare questa decisione – ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici, Veronica Valmori –. Già oggi sono comunque iniziati i primi interventi con la rimozione del new jersey in cemento, lì posizionato per bloccare il traffico". Le tempistiche definitive saranno rese note nei prossimi giorni.

Nel corso della riunione, Valmori ha anche parlato delle crepe createsi in prossimità della parte alta degli argini segnalate all’amministrazione e a più voci sui canali social da diversi cittadini di San Lorenzo e San Bernardino. "Abbiamo verificato con i tecnici dell’Agenzia regionale – ha sottolineato l’assessora –. Non si tratta di crepe strutturali ma di quelle che in gergo si definiscono “piscioni” in cui l’acqua percola ma non compromette la stabilità dell’argine. Ovviamente – ha continuato – questo tipo di fessure danno più nell’occhio in un argine, come quello oggetto degli interventi, privo di vegetazione. In ogni caso il monitoraggio continua". La possibilità che le commissioni consiliari si riuniscano ancora sarà vagliata dalla conferenza dei capigruppo, a fine mese. In quel contesto si valuterà se il percorso avviato attraverso le commissioni consiliari si dovrà concludere. La discussione di interpellanze e interrogazioni sarà trasferita intanto in sede di consiglio comunale.

Monia Savioli