Alluvione, le misure diventano legge

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto legge sull’alluvione, emanato dal governo lo scorso 1 giugno sull’onda dell’emergenza che ha colpito violentemente il nostro territorio. Dopo l’ok della Camera dei Deputati è infatti arrivato anche quello del Senato.

Sostanzialmente confermate le misure e gli stanziamenti già previsti, con qualche lieve modifica.

Nella legge sono contenute numerose norme, a partire da quelle sul commissario straordinario (per il quale è già stato indicato Francesco Paolo Figliuolo) fino alla ricostruzione e alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi: in particolare vengono sospesi alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, il 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei Comuni colpiti dall’alluvione. Agli enti locali è stato inoltre chiesto di indicare con precisione le zone che sono state toccate dall’emergenza alluvione e frane. È stata inoltre specificata la presenza di fondi da destinare agli agricoltori.

Nel Bolognese si è scatenata una polemica per l’esclusione nella legge di alcune zone che hanno avuto problemi a maggio ma che inizialmente non erano state incluse nella conta delle zone colpite. Le richieste dei sindaci di includerle successivamente non sono state ascoltate, con non pochi malumori.