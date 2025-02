Alluvione, lettera di Isola e comitati: "Elenco e tempi certi delle opere"

Si ritorna sempre lì, a quanto successo a maggio del 2023. Difficile infatti andare avanti, soprattutto in considerazione degli eventi calamitosi che si continuano a verificare nel territorio e dello stato degli interventi di ripristino e miglioramento della sicurezza idraulica. E così ad ogni allerta quando si ripetono le procedure e si controllano compulsivamente i livelli idrometrici dei corsi d’acqua, cresce anche l’apprensione. È successo anche lo scorso 28 gennaio, quando la pioggia consistente ha fatto superare al Lamone, in località Marradi, la soglia di guardia con conseguente registrazione di un livello record e allagamenti diffusi nel brisighellese. Da quasi due anni cittadini ed Enti Locali si trovano a dover fare i conti con la medesima situazione, per la quale i tempi e le modalità di intervento viaggiano a velocità diverse. Lo hanno fatto presente ieri, per l’ennesima volta i comitati degli alluvionati, in una missiva sottoscritta insieme a Massimo Isola, sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, indicando l’ultimo evento in ordine cronologico come "la fotografia emblematica di un territorio che ad ogni allerta si scopre costantemente vulnerabile". Da qui la lettera, indirizzata a tutti gli Enti interessati, e finalizzata a porre l’attenzione a quattro macro temi (i nodi) che devono essere necessariamente affrontati.

Innanzitutto una richiesta di chiarezza alle Istituzioni con la definizione non solo dell’ammontare delle risorse disponibili ma anche dell’elenco delle opere, le procedure e i tempi di realizzazione. Poi la richiesta di riprendere celermente i lavori definiti nelle ordinanze 8 e 15 del commissario Figliuolo "in particolare, lungo l’asse del torrente Marzeno, per la pulizia da vegetazione" anche attraverso l’individuazione delle imprese, se necessario mediante procedure speciali. Il terzo punto riguarda un sistema di valutazione e monitoraggio della sicurezza degli argini e della vigilanza idraulica che secondo il sindaco e i comitati dei cittadini dovrebbe essere affrontata con decisione e metodo.

Infine il tema delle delocalizzazioni: "Le criticità idrauliche di certe aree più a rischio che si verificano ripetutamente - si legge - anche con eventi meteo non estremi, dimostrano che la necessità di eventuali delocalizzazioni non riguarda solamente le aree collinari messe a rischio dalle frane ma anche alcune aree di pianura. Anche in questo caso non possiamo più attendere: la realtà impone confronti tecnici e iter decisionali rapidi". La lettera di ieri, è stata indirizzata nello specifico al commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, da un mese incaricato al posto del generale Figliuolo, e al nuovo presidente della Regione Michele de Pascale, che da sindaco di Ravenna e da presidente della provincia si trovò ad affrontare in prima persona l’emergenza e le fasi successive dell’alluvione e della ricostruzione. Due interlocutori nuovi per i territori che già nei primi passaggi dei nuovi rispettivi incarichi hanno evidenziato più volte l’intenzione di imprimere un cambio di passo e di paradigma. Probabilmente proprio in funzione di ciò è stato esplicitato "l’intendimento di collaborare per superare i nodi ancora da sciogliere per ripristinare le minime condizioni di sicurezza idraulica del territorio" da parte dei comitati e dell’amministrazione locale. Una mano tesa che è anche un monito per tutti gli attori coinvolti: non c’è più tempo.

Damiano Ventura