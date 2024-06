"Alluvione, non fu pioggia record" . Cittadini contro Regione e Comune. Ricorso al tribunale delle acque

Firmato da una ventina di persone, fra le migliaia che nel maggio 2023 ebbero abitazioni invase dall’acqua nel territorio da Roncalceci a Fornace Zarattini, è stato presentato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Firenze un ricorso per chiedere l’avvio di una consulenza tecnica (si tratta di un accertamento tecnico preventivo o Atp) che accerti, in sintesi, le cause delle inondazioni di un anno fa partendo dall’assunto secondo cui "la pioggia non fu eccezionale".

Il ricorso, illustrato ieri in una conferenza stampa, è stato coordinato dall’avvocato Giuseppe Della Casa e ad esso è allegato un dossier di trecento pagine redatto dal geologo bolognese Riccardo Galassi, entrambi attivati dal comitato ‘Noi Ci siamo’ di cui è presidente Alessandra Musumeci. Si apre così un contenzioso civile con una molteplicità di controparti, indicate nella Regione Emilia Romagna, nella Provincia e nel Comune di Ravenna e nel Consorzio di Bonifica. Il ricorso all’Atp si pone come azione preliminare per dar modo ai giudici di accertare fin dall’inizio la sussistenza o meno della materia del contendere, così da evitare l’avvio di una causa civile senza fondamenta. "Ci siamo rivolti al Tribunale Superiore delle Acque di Firenze – ha sottolineato l’avvocato Della Casa – perché è organo competente anche per il territorio della nostra regione"; si tratta di magistratura specializzata (otto tribunali in tutta Italia) in tema anche di danni da inondazioni. "Noi cerchiamo solo la verità, non partiamo lancia in resta contro qualcuno – precisa Della Casa – ma ci sono domande che attendono una risposta, prima fra tutte se prima e durante l’evento sia stato fatto tutto ciò che per via delle normative e dei piani sul rischio idrogeologico doveva essere fatto".

Una domanda che, quasi superfluo sottolineare, porta anche molto indietro negli anni, al primo decennio del secolo quando la Regione varò il piano dei rischi idrogeologici, poi aggiornato sette anni fa, e che prevedeva molti interventi lungo i fiumi, pochissimi dei quali eseguiti e di cui anche su queste colonne si è scritto. Ma è altrettanto realistico evidenziare dubbi sul fatto che una consulenza tecnica possa mai stabilire un nesso causale fra quei lavori mancati (sugli argini, sulle casse di espansione etc) e il disastro dilagante di un anno fa, ovvero sulla loro efficacia ad impedire gli eventi. Lo scenario al cui interno si muove il ricorso è stato illustrato dal geologo che ha redatto il dossier il quale parte da un assunto negazionista della classificazione di quegli eventi come eccezionali.

"Attenti, non voglio terrorizzare alcuno, ma non si parli di evento straordinario, si è trattato di piogge che hanno ricorrenza ventennale" ha scritto nel dossier e ribadito ieri a voce. E partendo da tale assunto ha posto l’accento su quei lavori su fiumi e canali previsti e mai fatti negli ultimi 20 anni fino a denunciare anche l’asserita inefficienza, in concreto, della Protezione civile.

Carlo Raggi