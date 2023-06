Alluvione, otto discariche Rifiuti: 100mila tonnellate

A oltre un mese dall’alluvione che ha colpito la Romagna, continua ad essere elevatissima la quantità di rifiuti ingombranti da smaltire. I mucchi che si erano formati lungo le strade e fuori dalle case nei giorni successivi al disastro sono stati allontanati e raggruppati in diverse aree. Sul territorio ravennate queste aree sono otto: in via Santerno a Savio, in via Albe Stainer nella zona artigianale delle Bassette, in via Ricci Curbastro a Fornace Zarattini ce ne sono due, sul lato di Seng Corporation e su quello dell’ex Gapar, in via Campo Sportivo a Mezzano, in via Stradello a Madonna dell’Albero, sul retro delle scuole di Roncalceci e in via Baldi a Villanova.

È stata un’ordinanza della Regione a definire le aree di primo conferimento da parte dei Comuni, fra cui appunto anche le otto di Ravenna, che si stanno progressivamente svuotando. In queste aree i rifiuti sono stati abbancati, per poi essere trasportati in altre zone più grandi, tutelate e protette, dove nel giro di cinque, sei mesi verranno definitivamente recuperati o smaltiti. Hera cercherà di separare il più possibile in modo da recuperare i RAEE, cioè frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici vari, che verranno separati e portati al consorzio di recupero; si cercherà di separare quanto più possibile i mobili, i materassi, il ferro. Il resto verrà ridotto di volume e quindi triturato in modo da ridurre il volume e consentire che i rifiuti vengano abbancati al meglio in discarica o negli impianti di recupero energetico, i termovalorizzatori, della regione.

Hera ha stimato che i rifiuti raccolti dopo l’alluvione in tutta la Romagna sono circa 100mila tonnellate, per dare un’idea della mole, e rappresentano un volume pari a un palazzo di 25 piani su una superficie di un campo da calcio, quindi una montagna enorme.

Per agevolare lo smaltimento sarà attivo per tutto giugno il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti in forma potenziata, e cioè senza limiti di numero di pezzi, né di quantità, attivabile sempre tramite chiamata al Servizio Clienti Hera 800.999.500, il numero verde gratuito attivo da lunedì al verdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, per concordare i tempi e le modalità del ritiro. Per evitare di creare incendi o situazioni potenzialmente pericolose, Hera raccomanda ai cittadini di tenere separati bombole di gas o batterie al litio e materiali che possono essere esplosivi. Inoltre, sempre per tutto giugno, Hera ha previsto l’estensione degli orari delle stazioni ecologiche agibili, che saranno aperte sette giorni su sette fino alle ore 20.

Annamaria Corrado