"Alluvione, pagati anni senza manutenzione"

Si torna a parlare di alluvione, venerdì 22, nell’incontro promosso dall’associazione civica Per la buona politica. Dalle 20,30 in poi, presso la Rosa dei Venti a Cà di Lugo i relatori presenti si confronteranno sul presente della situazione idraulica e idrogeologica e sul futuro legato alla salvaguardia e alla sicurezza del territorio. "La situazione è preoccupante, molto preoccupante – riflette Claudio Miccoli, geologo, già consigliere regionale, responsabile dell’area Reno, Po di Volano e della costa che sarà fra gli ospiti. Insieme a lui prenderà la parola Rossano Montuschi, direttore tecnico dell’area montana del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, dopo l’introduzione a cura di Grazia Massarenti, presidente dell’associazione civica e di Silvano Verlicchi, consigliere comunale di Per La buona Politica. "Tutti attribuiscono la responsabilità di quello che è accaduto nel maggio scorso alle piogge ma non è così. Gli episodi che si sono verificati nel corso degli anni, dal 1939 a oggi, lo confermano – spiega Miccoli che punta il dito su un sistema gestionale sempre meno efficiente: "I servizi tecnici sono stati gradualmente smobilitati. Ultimamente per cercare di recuperare la situazione sono state firmate delle convenzioni con i Consorzi di Bonifica. Ma anni di mancanza di manutenzione non si possono recuperare facilmente. La rete idraulica è a un collasso complessivo. Negli ultimi 60 anni poi – continua – il livello del terreno, per effetto della subsidenza è sceso di un metro e mezzo. Un metro e mezzo di sicurezza in meno".

Poi c’è il resto, la manutenzione degli alvei che, se occupati dalla vegetazione, "riducono del 50% la loro portata – sottolinea Miccoli. "È problema di ordine culturale che ricomprende anche quello delle tane di istrici e altri animali scavati negli argini. La prima rottura del Sillaro, dalle immagini che sono state filmate, ha avuto origine da un fontanazzo sfociato dalla tana di un istrice che in un giorno riesce a scavare dai 5 agli 8 metri di terreno. Oltre il 70% delle rotte dei fiumi avviene per effetto delle tane create dagli animali. Credo che a questo punto, per il futuro, occorra fare una scelta, fra la vita delle persone e quella degli animali che possono costruire i loro rifugi anche in altri posti".

L’intervento di Miccoli riguarderà anche le modifiche apportate dalla regione alle normative. "Nel 1986 avevamo prodotto la legge 183 per la difesa del suolo che di fatto andava a eliminare i confini amministrativi fra i bacini idrogeologici per migliorarne la gestione in considerazione del fatto che l’acqua va dove vuole. Questi confini – precisa – sono stati reintrodotti dalla Regione qualche anno fa. Oltre a questo, nel marzo scorso, sono stati demansionati gli agenti di vigilanza che avevano il compito di segnalare le piene. Pertanto a maggio non c’era nessuno in giro ad avvisare". Le conclusioni della serata saranno affidate a Roberta Bravi, capogruppo in consiglio comunale di Per la Buona Politica. "L’incontro – sottolinea – ha lo scopo di dare risposte alla popolazione e di offrire un contributo propositivo a sostegno della cura della sicurezza del territorio. Per questo – precisa - è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare".

Monia Savioli