"Alluvione, parole inopportune: l’assessore si dimetta"

Proseguono le schermaglie a Riolo Terme fra centrosinistra e centrodestra a proposito delle alluvioni che hanno colpito il comune appenninico nel corso dell’ultimo anno. I componenti della lista ’Riolo nel cuore’ hanno presentato una richiesta di dimissioni dell’assessore all’Ambiente Federico Visani, reo a loro parere di aver minimizzato i danni causati dall’alluvione del 2 novembre nel comune di Riolo Terme. Nel mirino un’intervista web in cui il componente della giunta descriveva l’inondazione di novembre come meno grave di quella del 16 maggio. "Parole che comunque la si voglia vedere risultano a dir poco inopportune quando in varie parti del territorio comunale case e imprese sono state invase da un metro o un metro e mezzo di acqua e fango – dice il consigliere di Riolo nel cuore Giovanni Gallinucci –. Per quei cittadini l’alluvione di novembre non è stata più grave o meno grave di quella di maggio: davanti a un disastro simile certe considerazioni andrebbero prudentemente evitate. A maggior ragione quando il nostro comune in quelle fatidiche ore di inizio novembre era in allerta arancione, mentre a Casola Valsenio i livelli del Senio avevano toccato la zona rossa".

La Romagna evitò il ripetersi di un disastro analogo a quello del 16 maggio perché i rovesci si scaricarono soprattutto sul lato toscano dello spartiacque appenninico, e in misura minore su quello romagnolo, dal quale le acque fluiscono a valle attraverso il bacino del Senio: ecco perché gli allagamenti furono più massicci in Toscana che in Romagna. "Un amministratore dovrebbe avere prudenza nelle sue dichiarazioni. Non ci risulta fra l’altro che l’assessore si sia mai scusato o abbia mai rettificato quanto detto". La sindaca Federica Malavolti ha già fatto sapere che non intende privare l’assessore delle sue deleghe, giudicando le sue affermazioni a suo parere non passibili di un provvedimento di simile portata.