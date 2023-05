Alluvione, passerelle e manutenzione

di Paolo Casadio

Arrivare al ponte dell’Albergone attraversando la nostra campagna verde, curata, ordinata. Scavallarlo ed entrare in un altro mondo dove il fango domina. Mucchie di mobili fradici d’acqua accatastati sulla strada, nei giardini; case con tutte le finestre spalancate per far asciugare gli interni; intonaci inzuppati; sacchetti di sabbia che tanto ricordano una trincea e tanto dicono che trincea è stata; e quel sedime giallastro finissimo di marna, sabbie e argille di collina che uniforma campi e strade e giardini e piazzali. Le lunghe file di auto dei volontari che, stivali a mezzagamba, aiutano a ripulire, recuperare il possibile, far sentire una presenza solida e tangibile. I mezzi della protezione civile, la viabilità minore bloccata, le escavatrici e le ruspe al lavoro per mettere una pezza agli argini devastati. Ho incontrato quattro volontari lombardi in un bar alle porte di Bagnacavallo, nella loro pausa pranzo. Uno di essi aveva il caratteristico cappello degli alpini con tanto di nappina portapenna. Gente abituata a lavorare e chiacchiere poche. E invece su questa tragedia – poiché si contano anche un paio di vittime – troppe chiacchiere ho letto, visto e sentito, a tutti i livelli. L’acqua caduta copiosa ha disvelato una popolazione di idrologi, specialisti in alluvioni e inondazioni, ingegneri idraulici, esperti zoologi, tecnici ripàri, sovrintendenti ai lavori e periti di tutte le branche inerenti al disastro in corso. Colpa degli alberi, delle nutrie, degli istrici, della vegetazione, di quello che non si è fatto, di quello che si è fatto male, di chi c’era prima e probabilmente di chi verrà. Si sono sprecate passerelle mediatiche e altre che non voglio riportare, poiché testimoniano problemi di ego. Le sópe son poche: siamo un popolo innamorato delle inaugurazioni, ma che si dimentica delle manutenzioni perché è un’arte difficile e oscura, e mai ha l’onore delle pagine dei quotidiani. Quando sentirò un politico o un amministratore tracciare il proprio bilancio di governo e dire di aver fatto solo manutenzione, avrà il mio voto. Vuol dire che ha migliorato eo conservato l’efficienza delle strutture, dei dispositivi, delle macchine. E il nostro territorio viene da tante passate esperienze, e mica per nulla s’è inventato i fiumi sospesi, i canali di bonifica, le casse di colmata. Ma senza manutenzione anche una Rolls Royce fonde il motore.