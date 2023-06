Alluvione, primi provvedimenti e ripartenza

Lo scorso 1° giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ‘Decreto alluvioni’, contenente i primi interventi urgenti in tema di sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, rafforzamento del fondo di garanzia sul credito. Un insieme complesso ed articolato sul quale, pur in attesa di molti necessari provvedimenti attuativi, Confartigianato ha dato un primo giudizio positivo. "––" "Il giudizio – ha spiegato Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato – è però condizionato dal fattore tempo. L’attuazione di quanto previsto deve essere rapida; aziende e famiglie, alle prese con i danni, non possono attendere i tempi lunghi della burocrazia italiana. Non solo: il decreto alluvioni deve essere visto come un primo passo di accompagnamento fuori dall’emergenza. Ora il nostro territorio ha bisogno di velocità e concretezza, per operare con rapidità in tre direzioni: indennizzi a imprese e famiglie, per far ripartire il volano dell’economia, e messa in sicurezza del territorio. Nell’appennino, infatti, è necessario uno sforzo straordinario per far sì che i collegamenti siano ripristinati".

Samorè ha poi aggiunto: "Mercoledì scorso il presidente del Consiglio ha garantito che vi saranno rimborsi per il 100% dei danni subiti da famiglie e imprese. Spero di essere smentito, ma credo che sia difficile che ciò possa avvenire, perché temo che il volume complessivo delle perdite sia al di fuori delle possibilità economiche del nostro Paese. Lo stiamo vedendo nei contatti e nelle stime delle aziende nostre associate. Se però si lavora con concretezza e velocità, la ripartenza può esserci. Lo ha dimostrato la nostra Regione, affrontando il terremoto del 2012. Il modello deve essere quello".