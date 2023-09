Alluvione: prorogata al 31 dicembre la scadenza per il Cis La Regione Emilia-Romagna ha prorogato di due mesi la scadenza per presentare la richiesta di saldo del Contributo di immediato sostegno (CIS) per le abitazioni allagate. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2023. Informazioni e moduli disponibili presso Cervia Informa o online.