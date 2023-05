Diretta alluvione Ravenna: un’altra vittima a Faenza. Evacuazioni e linee telefoniche in tilt, riaperta l’A14

Ravenna, 19 maggio 2023 – La giornata di emergenza alluvione si apre nel peggiore dei modi: a Faenza un’altra vittima: è un anziano, 84 anni, è stato trovato morto nel fango nel cortile di casa, in zona stazione: la notizia è stata in diretta da "Mattino 5", dove è ora collegato in diretta il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Il triste calcolo dei morti a Ravenna

Esondazioni: il punto

Esondazioni e pioggia, ma anche linee telefoniche saltate: è un'altra giornata di allerta in tutta la provincia. Di prima mattina il Comune di Ravenna ha disposto l`evacuazione totale e immediata delle frazioni Piangipane e Santerno e delle diverse case sparse che guardano sulla strada statale 16.

LA DIRETTA / Alluvione Emilia Romagna, la strage degli anziani

L'amministrazione ricorda che è obbligatorio lasciare l`abitazione, fino a cessata esigenza. "Passare parola". Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio al museo Classis di Classe, in via Classense 29.

Allagamenti a Bagnacavallo

Nella notte gli allagamenti si sono ulteriormente estesi a Villanova di Bagnacavallo, coinvolgendo le strade della zona di viale Dante e arrivando fino a Bologna Nuova e a lambire via Superiore. Dall’altro lato di via Ungaretti l’acqua è poi arrivata fino al cimitero di guerra canadese.

Che fare? In queste zone i cittadini devono recarsi ai piani superiori con cibo, acqua e se possibile il cellulare con carica batteria. Chi non ha possibilità di salire ai piani alti deve evacuare l’abitazione. Inoltre, causa guasto alle linee telefoniche (incluso il numero delle emergenze della Polizia Locale /Protezione Civile), al momento è possibile contattare la centrale operativa al numero 334 2829709 fino al ripristino. In alternativa chiamare il numero 112 (numero unico per le emergenze) o per richieste di soccorso nelle aree alluvionate il 115 (Vigili del Fuoco).

Il medesimo guasto crea problemi alle linee telefoniche del Comune, ci sono inoltre problemi con la Tim.

Autostrada A14

Il tratto tra Faenza e Forlì dell'A14 è stato riaperto da stamattina poco dopo le 6.30 in entrambe le direzioni. Lo comunica Autostrade ricordando che la chiusura si era resa necessaria per permettere alla task force di Aspi "già operativa ininterrottamente su diversi fronti", di proseguire nella notte e velocizzare il ripristino dei danni causati dalle alluvioni e per consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione. Per permettere il proseguimento degli interventi di ripristino, il traffico circola su una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni. Per questo tra le 7.30 e le 8 di questa mattina c'erano delle code il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì verso Ancona.