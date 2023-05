Alluvione Ravenna oggi: nuova allerta ed evacuazione immediata, Cervia e Lugo allagate

Ravenna, 18 maggio 2023 - La città e la provincia si sono svegliate oggi ancora in piena emergenza alluvione, (a Faenza si pensa a un campo di accoglienza) con l'allerta della Protezione Civile per rischio allagamento della rete dei canali consortili a seguito della frattura del Lamone fra Reda e Fossolo. E quindi ordine di evacuazione immediata alla popolazione e alle aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci interessate da possibili fenomeni di allagamento.

A Castel Bolognese non c'è acqua potabile, il sindaco Luca Della Godenza scrive: "Distribuzione acqua in corso in Via Biancanigo dopo rotonda Bangella, presentarsi con contenitore vuoto". A Faenza il Comune conferma invece la potabilità dell'acqua.

Avviso agli sfollati

Chi non riesce ad andare a stare da amici e parenti può recarsi nelle aree di accoglienza allestita al Cinema City Ravenna, via Secondo Bini 7 e al Museo Classis di Classe, via Classense 29, avvisa il Comune, aggiungendo che si sta procedendo a inviare dei pullman nelle frazioni interessate e raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti.

La viabilità in tutto il territorio è critica: gli allagamenti stanno interessando ampi tratti di strade. Si invita a non muoversi se non in caso di estrema necessità. In nessun caso si devono oltrepassare gli sbarramenti o ci si deve recare sugli argini o nei pressi dei canali, nemmeno a piedi o in bicicletta.

Allagamenti anche a Cervia: dalla notte l'acqua è arrivata in zona mare, zona saline, Malva Nord. "Molte zone della città sono allagate e altre si stanno allagando. Molte strade della città sono state chiuse e altre difficilmente praticabili. Si raccomanda alle persone di uscire di casa il meno possibile per non intralciare gli interventi di soccorso", il messaggio del Comune; chi vive nelle zone allegate deve restare ai piani alti. La Protezione civile sta gestendo con tutte le forze le emergenze.

La situazione di Lugo

A Lugo l'acqua ha cominciato a risalire dalla parte sud della pianura, lato via Emilia, per le esondazioni del Senio e del Santerno, che scorrono il primo ad ovest e il secondo a est della città, ed è arrivata in centro storico.

Faenza nel fango

Faenza, ieri una delle realtà più colpite dall'inondazione del Lamone, si è risvegliata nel fango. Sotto un cielo grigio, con la speranza che almeno oggi non cada una goccia. Si va in bici per le strade, tante due ruote che si muovono lentamente, con attaccate buste e borsoni, scarponi sporchi e pantaloni arrotolati. Il confine tra fango e acqua è sottile e via Lapi è ancora un fiume.

Allerta nella notte

Nella notte – comunicano i vigili del fuoco – diversi corsi d'acqua sono esondati interessando i comuni di Conselice, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati nell'evacuazione di 40 anziani da una casa di cura, Cotignola, Sant'Agata Sul Santerno, Lugo di Romagna, Cotignola, Faenza e Solarolo.

In questi centri abitati sono state eseguite numerose evacuazioni e molte altre ne rimangono da svolgere. In particolare a Faenza sono da evacuare 10 ragazzi da un Istituto. I livelli delle acque in generale si stanno abbassando leggermente.