Alluvione Ravenna, precipita elicottero a Belricetto. Quattro feriti

Lugo (Ravenna), 20 maggio – Un elicottero è precipitato in mattinata a Belricetto di Lugo mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Le quattro persone a bordo, sono rimaste ferite, due in maniera grave. Una volta estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lugo. Il velivolo è un mezzo privato della 'EliOssola'. Come disposto dal pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno ora setacciando l'area alla ricerca di strumentazione di bordo per ricostruire l'accaduto.

Al momento non sono stati rintracciati testimoni oculari: ma dalla posizione del relitto al suolo, al momento è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, avvenuto per cause al vaglio, con violento impatto finale della parte anteriore con il suolo. La carcassa dell'elicottero per ora rimarrà sul posto.

"Abbiamo visto l'elicottero, faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l'abbiamo più visto". Così Luigi Pelliconi, uno dei testimoni del velivolo caduto. L'elicottero è piombato a terra a circa 50 metri da un'abitazione: "mi è venuto incontro un uomo che lo ha visto precipitare a pochi metri dalla sua testa, era sotto choc ed è quasi svenuto. Siamo andati così ad estrarre due dei quattro componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata finché non sono arrivati i soccorsi. Ho parlato a lungo con la donna che pilotava l'elicottero; nessuno di loro mi sembrava di una gravità tale da perdere la vita. L'elimedica da Ravenna è arrivata in 5 minuti", aggiunge.