Alluvione Ravenna, scarseggiano prodotti freschi: “Oggi arrivano rifornimenti”

Ravenna, 22 maggio 2023 – "Ci riteniamo fortunatissimi. Aver scampato il pericolo della massa d’acqua che poteva arrivare dall’esondazione dei Fiumi Uniti, è stato veramente un evento straordinario". I Conad Galilei e Fontana ieri, domenica, erano aperti pur con dei vuoti negli scaffali. Il proprietario dei due centri alimentari, Paolo De Lorenzi, pensa allo scampato pericolo ed è attivissimo per ripartire al meglio.

"Siamo stati chiusi un paio di giorni per il pericolo esondazioni e questo mi sembra il minimo che ci potesse accadere, il rischio corso è ben maggiore. Oggi (ieri per chi legge) siamo aperti anche se siamo carenti di alcuni prodotti, soprattutto per quanto riguarda verdura e frutta fresche. Le strade allagate, le frane in collina, le statali e l’autostrada A14 chiuse, hanno molto rallentato il rifornimento di prodotti, anche se la piattaforma logistica di Conad è a Forlì. " Già oggi, lunedì – aggiunge De Lorenzi – riceveremo rifornimenti importanti, perché la situazione sta avendo qualche miglioramento. E’ chiaro che non saremo al 100% ma non è un problema. Ringraziamo ancora per lo scampato disastro".

De Lorenzi ringrazia tutti i suoi collaboratori: "Sono stati encomiabili, non solo perché hanno cercato di sopperire al meglio agli altri colleghi trattenuti a casa per via dei pesanti danni dell’alluvione. Riaprire al più presto è stato importante per fornire un servizio ai nostri clienti in un momento di pesante difficoltà. Abbiamo persone che vengono a fare la spesa per parenti che non possono lasciare il piano rialzato dell’abitazione, chi lo fa per tutti gli anziani che sono chiusi in casa. E’ una solidarietà commovente".

Chi dovrà stare restare chiuso ancora un giorno è il centro alimentare dell’Esp. La struttura di Coop Alleanza rientra nell’ordinanza emergenziale legata a Borgo Montone. Trattandosi di un’attività al piano terra è a rischio allagamento. Oggi, il centro commerciale sarà ancora chiuso. Ma già domani dovrebbe riaprire. In generale, i centri commerciali Coop rispecchiano la situazione dei Conad. Frutta e verdura scarseggiano. Le consegne sono state intralciate dai danni del maltempo, ma già da oggi la situazione è destinata a migliorare e gli scaffali torneranno a essere assortiti.

lo. tazz.