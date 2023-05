Alluvione Ravenna, treni ancora sospesi tra Lugo e Russi

Bagnacavallo (Ravenna), 8 maggio 2023 – Gli effetti dell’alluvione si stanno facendo sentire anche per chi viaggia in treno. Resta infatti ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Lugo e Russi (linea Castelbolognese – Ravenna) per i danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria.

I treni Regionali da Bologna per Ravenna e da Bologna per Rimini via Ravenna percorrono, fra Castelbolognese e Russi, il percorso alternativo ‘via Faenza’. Fra Castelbolognese e Ravenna resta attivo un servizio di autobus sostitutivi con fermate a Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi e Godo.

Per maggiori informazioni e per consultare gli orari dei bus sostitutivi, è possibile consultare questo link.