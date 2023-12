A 7 mesi dall'alluvione, riaperta la strada provinciale 26: ecco dove

Lugo (Ravenna), 22 dicembre 2023 - Alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, dell’assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Veronica Valmori e del consigliere delegato provinciale per le strade e la viabilità, Nicola Pasi , è stata riaperta alla circolazione oggi, all’altezza della frazione di Cà di Lugo, la strada provinciale 26 (via Fiumazzo).

A seguito degli intensi fenomeni alluvionali del maggio scorso, era risultata completamente distrutta.

Col crollo dell’argine erano inoltre franate anche tutte le golene di valle occludendo il letto fluviale che aveva pertanto deviato completamente il proprio corso in campagna. Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha ripristinato gli argini del fiume Santerno e per effettuare i lavori in pochi mesi la Provincia ha messo a disposizione dei cantieri le strade prospicenti gli argini. Così, il 12 dicembre, la Provincia ha potuto dare avvio ai lavori di ricostruzione del tratto di strada completamente distrutto.