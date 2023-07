Alluvione, richieste di contributi e “ritorni a casa miracolosi“

Chi ha subìto danni alla propria abitazione in seguito agli eventi alluvionali di maggio può beneficiare, dopo l’apposita richiesta, di Contributi di autonoma sistemazione (Cas). E a questo proposito la Polizia locale di Ravenna informa che, in aderenza alle disposizioni della Protezione civile, sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per ottenere il Contributo di autonoma sistemazione.

I beneficiari, all’atto del rientro a casa per ripristinata agibilità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comune di Ravenna, al fine del corretto calcolo delle giornate oggetto del rimborso. A questo proposito in questi giorni di controlli si sono verificati alcuni “ritorni a casa miracolosi“.