Alluvione, la delusione: “Zero euro dai rimborsi e le case buttano fuori l’acqua”

Ravenna, 9 aprile 2024 – “Zero euro. Basta dire questo. Zero successi nelle perizie". Paolo Calderoni a Faenza fa parte del direttivo del comitato Bassa Italia ed è membro anche di quello Orto Bertoni. E mica per rappresentanza: perché la notte del 16 maggio scorso il Lamone ha sommerso la storica villetta di famiglia in via Lapi, è entrato nella casa appena comprata nel quartiere Orto Bertoni e pure nell’abitazione dei suoceri poco lontana, dove l’uomo si trovava temporaneamente con la moglie e il figlio in attesa di trasferirsi.

Salvataggi in via Lapi, a Faenza, la mattina del 17 maggio scorso È una delle zone più colpite dal disastro

A distanza di quasi 11 mesi, quei giorni terribili non sono solo un ricordo. Per lui e per tutti gli altri alluvionati le conseguenze di quello che è successo sono un problema da affrontare ogni giorno, mentre i rimborsi non arrivano. "Stiamo diventando matti, noi e i tecnici che fanno le perizie – dice Calderoni –. I periti consigliano di fare domanda solo dopo aver controllato che la casa sia in regola con le normative: tanti hanno difformità e non lo sanno. Le zone più colpite dall’alluvione sono state edificate in buona parte oltre 40 anni fa. Basta poco, all’epoca l’attenzione non era alta come ora: la tavernetta indicata come cantina, una porta che invece che essere da una parte è dall’altra. I tecnici che presentano le perizie vengono subissati da richieste di integrazione, e questo allunga i tempi. I tecnici vanno pagati, ovviamente: è giusto, ma è dura. E gli stessi tecnici sono in difficoltà".

E così "per chi ha un danno piccolo, per intenderci intendo sotto i 20mila euro, la cura diventa peggiore del danno, se c’è da sanare delle situazioni". Ma c’è anche chi ha avuto "70mila, 100mila, 150mila euro di danni. Come si fa ad anticipare cifre così? Occorre un prestito. Servirebbe la cessione del credito, che ancora non c’è. E poi le auto, il mobilio: non verranno risarciti, ma sono una grossa spesa. Avevamo avanzato diverse proposte per semplificare, come allargare il Contributo di immediato sostegno o sospendere le regolarità di urbanistica per i lavori di edilizia libera".

Nel frattempo le famiglie sono in difficoltà: "Tanti sono ancora fuori casa da parenti, oppure pagano il mutuo sulla casa in cui non possono vivere e l’affitto di un altro appartamento, sopravvivendo col Cas (il contributo per chi vive fuori casa causa l’alluvione, ndr ). In via Lapi sono abitate giusto la casa di mia madre, dove abbiamo sistemato tre stanze al primo piano, e quella della sua vicina. Chi è rientrato l’ha fatto perché ha pagato tutto da sé o perché non ha alternative, in condizioni di fortuna: i muri continuano a buttare fuori acqua, i pavimenti in alcuni casi cominciano ora a muoversi. Alcuni stanno vendendo casa perché non hanno i soldi per ripristinarla. Ci sono danni mostruosi, a Faenza circa un terzo degli immobili sono stati colpiti, e per avere i rimborsi c’è da diventare matti. Non credo che sia colpa della struttura commissariale: anche loro sono vincolati alle leggi. Ma in casi di emergenza lo Stato può modificarle, le leggi".