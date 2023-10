Ritorno sui banchi dopo l’alluvione: la rinascita delle scuole di Lugo grazie alle donazioni

Ravenna, 25 ottobre 2023 – Il ritorno a scuola garantito per tutti gli studenti lughesi, in seguito ai danni causati dall'alluvione di maggio, è stato possibile grazie anche alle generose donazioni dei nostri lettori.

Dopo l’alluvione il gruppo editoriale Monrif aveva lanciato una raccolta fondi attraverso le testate cartacee e online di QN, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, ed è riuscito a raccogliere 403.084,98 euro.

Al comune di Lugo sono stati donati 200mila euro per coprire il ripristino di quattro scuole: il nido Corelli (40mila euro), la primaria Garibaldi (40mila euro), la primaria Codazzi (80mila euro) e la scuola dell’infanzia Filastrocca (40mila euro).

A destra e a sinistra il sopralluogo di agosto del vicesindaco di Lugo, Luigi Pezzi. Al centro l'assessora regionale Barbara Lori nella primaria riaperta per le lezioni

Nel nido Corelli (40mila euro) gli interventi di ripristino hanno riguardato gli intonaci, i battiscopa e il pavimento di gomma.

Alla Filastrocca (40mila euro) sono stati ripristinati gli intonaci e i battiscopa dei muri del seminterrato dove si erano formate muffe, ed è stato realizzato il nuovo pavimento della cucina e dello spazio armadietti. Anche la centrale termica ha subito alcuni danni e verrà riparata.

Alla primaria Codazzi (80mila euro) sono stati sistemati tutti i muri dove si erano verificati distacchi di intonaco, di battiscopa e sono stati ripristinati i pavimenti che avevano subìto sollevamenti e fessurazioni. Qui verrà inoltre sostituito completamente il gruppo termico.

L’intervento alla primaria Garibaldi (40mila euro) ha riguardato la palestra dove sono state sostituite le porte dei magazzini ed è in corso di ripristino il rivestimento delle pareti in linoleum e la riparazione del pavimento. Sono state inoltre messe in sicurezza le lastre di marmo perimetrali, esterne al cappotto, che si erano distaccate.