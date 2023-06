Alluvione, sette punti da chiarire E come ripartire

La calamità che ha colpito Ravenna ha prodotto disastri perché il governo del territorio è stato deficitario. Chi ha fallito non può amministrare in regime commissariale i miliardi della ricostruzione, che certo non deve avvenire coi modi della distruzione.

1) L’Emilia-Romagna è stata ridotta a seconda regione più a rischio di alluvioni; la provincia di Ravenna è seconda in regione. La Regione stessa ha restituito allo Stato, per non averli spesi, 55,2 milioni volti a rafforzare il sistema idrico. Nulla si sa del progetto da 2,155 milioni messo a gara in autunno per mettere in sicurezza tutti i corsi d’acqua della nostra provincia. Tra le opere finanziate coi fondi europei del PNRR, tre miliardi sono riservati all’Italia per scongiurare inondazioni e frane, ma questa provincia ne ha chiesto solo 15 milioni. 2) L’Emilia-Romagna è la terza regione per maggiore consumo di suolo, il Comune di Ravenna il secondo in Italia. L’enorme espansione delle aree urbanizzate ha tolto superficie alla campagna, facendo aumentare l’acqua che finisce nei fiumi e canali. Quando questi straripano, l’acqua, non più assorbita dalla terra, produce paludi che sommergono quartieri o paesi, come è stato a Fornace Zarattini, tutta cementificata. A lato dei fiumi non si sarebbe dovuto costruire alcunché, ma Ravenna ha fatto il contrario. Se ne sono viste le conseguenze.

3) La proliferazione selvaggia della vegetazione fluviale ha generato spesso fitte boscaglie, esempio eclatante il Ronco a Coccolia. Si rallenta così lo scorrimento dell’acqua, fino a che tracima dagli argini. La vegetazione in eccesso va rimossa assiduamente. 4) Le aree a lato dei fiumi, ripulite, avrebbero dovuto essere usate per incrementarne l’estensione, anche arretrando le arginature, per creare nuove golene, ove le acque in piena possano sconfinare in sicurezza.

5) Si sarebbe dovuto creare casse di espansione, per farvi confluire l’acqua debordante dagli argini. La Regione ne ha realizzato 14 in Emilia, neanche una in Romagna.

6) Non esiste più il controllo attento effettuato da sorveglianti idraulici esperti lungo gli argini. Monitorarli di continuo serve a scoprirne crepe, fuoruscite d’acqua, tane e gallerie scavate da istrici, tassi e nutrie, in modo che siano bonificate con urgenza.

7) La gestione dei canali di campagna ha dimostrato di essere impreparata a fronteggiare l’emergenza. Serve un piano per prevedere il fabbisogno, l’acquisizione e una conduzione efficiente delle idrovore.

Alvaro Ancisi

(Lista per Ravenna)