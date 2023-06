"Alluvione, si contano i danni ma si riparte"

Passata l’alluvione, anche a Cervia si contano i danni. Jimmy Valentini, responsabile Cna Cervia, spiega che "si sono registrati danni consistenti per le imprese a ridosso della statale Adriatica e alla Malva e qualche allagamento a Montaletto. Per fortuna a Cervia i danni diretti non sono paragonabili a quelli del territorio faentino, lughese, ravennate e forlivese. Ma, visto che molti turisti della nostra località provengono da quei territori, c’è preoccupazione per la stagione. Le imprese e le famiglie stanno già ripartendo. Auspichiamo perciò sostegno alla ripresa e agli investimenti, velocità e procedure burocratiche snelle per i ristori per sostenere famiglie e imprese". Posizione analoga anche per Andrea Casadei Della Chiesa, direttore Confesercenti Cervia, che dice che "l’intera nostra struttura turistica è organizzata per ospitare chi vuole trascorrere giornate serene di ferie. Non vogliamo fare finta di niente; una parte molto piccola del nostro territorio ha subìto gravi danni e vogliamo portare rispetto alle persone e alle famiglie che hanno avuto uno stravolgimento di vita notevole. Le stesse nostre saline sono state travolte da un vero e proprio “mare d’acqua”, ma ci hanno consentito di salvare la città. Un minuto dopo la fine della pioggia l’intera comunità cervese era già al lavoro per ripristinare, rimediare e preparare la parte della città legata al turismo, che, di fatto, lo voglio ricordare, non ha mai avuto problemi".

Anche per Stefano Venturi, responsabile Confartigianato Cervia, "è chiaro che questa situazione drammatica e imprevedibile ha comportato danni a imprese e famiglie. La conta dei danni è all’inizio e stiamo facendo ancora delle stime. Ricordiamo anche che le saline, un bene comune, sono state gravemente colpite. Da una parte ci hanno salvato, dall’altro hanno subìto una ferita importante e in tanti si stanno già muovendo per aiutarle a risollevarsi. Speriamo che la macchina dei contributi parta e che venga nominato il commissario. Ora dobbiamo essere capaci di ricostruire con la consapevolezza che eventi di questa portata possono accadere". Infine Nazario Fantini, presidente Confcommercio Ascom Cervia, afferma che "la riviera è certamente pronta per la stagione estiva. Il turismo ha avuto e sta avendo dei danni indiretti perché le disdette ci sono state e le prenotazioni per alcuni giorni si era erano fermate a causa dell’alluvione. Maggio è infatti un mese importante per le prenotazioni durante il quale le persone decidono dove andare in vacanza. Sono però fiducioso che ci siano tutte le condizioni per recuperare. Le imprese, d’altronde, ce la stanno mettendo tutta. Saremo comunque contenti e ci sentiremo più tranquilli e forti quando l’ultimo dei romagnoli sarà rientrato a casa sua o avrà una casa nuova se la sua non l’ha più".

Ilaria Bedeschi