Alluvione, si ricordano le vittime

Domani, nel secondo anniversario delle alluvioni che colpirono la Romagna nel 2023, l’amministrazione comunale di Faenza promuove un momento pubblico di commemorazione per onorare le vittime e per riflettere sugli eventi calamitosi. Alle 12 in tutti gli uffici dell’Unione e dei Comuni aderenti verrà osservato un minuto di silenzio, con invito per realtà pubbliche e cittadini a fare altrettanto. Alle 19, nella sala consiliare De Giovanni, dove sono attese rappresentanze di istituzioni civili, militari, forze dell’ordine, mondo del volontariato e associazionismo, oltre a rappresentanti dei Comitati degli alluvionati, è prevista la commemorazione pubblica per stringersi alle famiglie delle vittime. La cittadinanza è invitata a partecipare.