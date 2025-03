"Alluvione, soldi mai chiesti": "No, tutto è stato impegnato"

Traversara torna al centro della cronaca nazionale, dopo le dichiarazioni di ieri del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, secondo il quale per il Comune di Bagnacavallo sono stati stanziati 7 milioni e 187 mila euro ma non è pervenuta al Ministero alcuna richiesta per l’erogazione di questi fondi. La dichiarazione è arrivata in risposta all’interrogazione dell’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, in merito alla situazione della frazione di Bagnacavallo. "Le risorse ci sono, sono state stanziate e sono disponibili ma, affinché possano essere utilizzate, è necessario che gli enti locali avanzino le richieste previste – queste le parole del ministro –. Ad oggi, però, per il Comune di Bagnacavallo il Ministero non ha ricevuto alcuna istanza di erogazione". Dichiarazioni che hanno sollevato la risposta indignata del sindaco, Matteo Giacomoni: "Ma di cosa stanno parlando? Dove sono questi soldi? Tutto quanto era arrivato è stato speso o è stato impegnato. I lavori di somma urgenza, di questo di sta ancora parlando per Traversara, sono gestiti dalla Regione, in collaborazione con noi, ma sono stati rendicontati e altri sono in corso d’opera".

Il primo cittadino ricorda le sei lettere protocollate e inviate al ministro, "alle quali non ho mai avuto risposta. Una la consegnai nelle mani del ministro Valditara, unico a farsi vedere da queste parti". Gli uffici comunali stanno redigendo un documento con l’accertamento di tutte le somme ottenute, quelle spese e quelle "richieste, ma mai pervenute" sottolinea il sindaco, che apre uno spiraglio. "Se dovessero esserci 7 milioni a noi destinati, sarò ben felice di richiederli e ringrazierò il ministro". La polemica colpisce direttamente anche la Regione. L’azzurra Tassinari non usa mezzi termini per indicare le responsabilità. "Non posso non denunciare la latitanza della Regione. Nonostante la situazione di emergenza, la Regione non si è ancora mossa con la dovuta determinazione per avviare gli interventi concreti. È inaccettabile". A risponderle arriva così una nota dala Regione Emilia-Romagna. "Quello che sostengono Musumeci e Tassinari non corrisponde assolutamente al vero – chiarisce la sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –: non ci sono fondi disponibili non utilizzati e richiesti, tutt’altro, perché a oggi i fabbisogni non coperti da finanziamento per l’alluvione 2024 ammontano a 233 milioni. E non lo diciamo con senso polemico, anche perché il Governo, a quel che sappiamo anche dagli organi di stampa, sta lavorando a un decreto che dovrebbe risolvere questa criticità". "Spiace che il ministro Musumeci e a ruota, purtroppo, l’onorevole Tassinari, preferiscano la sterile polemica alla collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini. Forse pensano ancora di essere in campagna elettorale, peraltro conclusa da mesi e non bene per la loro parte politica, e non si sono accorti dello sforzo che tutte le istituzioni hanno profuso, lavorando insieme Governo, Regione e Commissario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, affinché la messa in sicurezza del nostro territorio avvenga il prima possibile".

Matteo Bondi