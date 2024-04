Alluvione, soldi per scuole e sport. Il generale Figliuolo: "Trenta milioni"

La ricostruzione degli istituti di formazione è uno degli obiettivi prioritari del Commissario dell’alluvione del maggio scorso. L’ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, Generale di Corpo d’Armata, e a capo della struttura commissariale per la ricostruzione ieri mattina alla Scuola Edile di Ravenna annunciando anche l’arrivo nei prossimi giorni di una nuova ordinanza proprio sulla ricostruzione di scuole e strutture sportive per 30 milioni di euro. In particolare al settore dell’istruzione andranno 16 milioni a cui se ne aggiungeranno altri 7 che la Struttura da lui diretta ha ricevuto in donazioni che saranno anch’esse destinate alle scuole e alle infrastrutture sportive danneggiate. "È importante – ha detto Figliuolo – tenere ben presenti le esigenze di aggregazione dei giovani e il ruolo che queste strutture possono avere a sostegno delle famiglie".

L’occasione della presenza ieri a Ravenna del commissario Figliuolo era l’annuncio della donazione della Fondazione Vises di Federmanager per la ricostruzione della scuola Madonna della Fiducia di Fornace Zarattini e dell’asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno. Nel primo caso, grazie alle donazioni dei manager, è stata finanziata un’area giochi e a questi fondi, mediati dal Comune, si sono aggiunti, come ha detto il sindaco Michele De Pascale, quelle dei lettori del Corriere della Sera e dei telespettatori del TG LA7 (centomila euro). "Con la nostra raccolta fondi - ha affermato Simona Signoracci, presidente di Fondazione Vises ETS - abbiamo scelto di sostenere due scuole materne la scuola di musica di Faenza, per un totale di 58mila euro".

Un passo nella direzione di quella importante "sinergia" di cui ha ribadito il rilievo il generale Figliuolo che ha elogiato la capacità di fare squadra che ha riscontrato in Romagna e che è stata ribadita anche dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni: "Ancora stiamo aiutando, attraverso la Caritas, con un fondo che abbiamo deciso di non spendere subito per venire incontro a esigenze che non si riuscissero a risolvere". In questo senso, "Il Comune di Ravenna – ha commentato de Pascale – ha ricevuto una quantità di donazioni senza eguali, cosa che abbiamo vissuto con un duplice sentimento: da un lato quello della gratitudine e dall’altro la consapevolezza di essere stati privilegiati, in quanto ci sono state comunità ben più colpite della nostra che hanno avuto in dono cifre molto più basse. In questo senso abbiamo lavorato perché le donazioni fossero dirette a servizi importanti per la comunità, non solo a quelle del Comune".

"Abbiamo promosso questa raccolta con entusiasmo" ha affermato Massimo Melega, presidente di Federmanager Bologna Ferrara Ravenna e di Federmanager Emilia-Romagna.

Giorgio Costa