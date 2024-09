Alluvione, sopralluoghi di Figliuolo in Romagna per valutare lo stato di avanzamento degli interventi

Ravenna, 24 settembre 2024 – “Valutare lo stato di avanzamento degli interventi, inclusi i procedimenti tecnico-amministrativi correlati". E’ l’obiettivo della ‘serie di sopralluoghi’ che il commissario per la ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, effettuerà nei prossimi giorni in Romagna. Ad annunciarlo è la stessa struttura commissariale, che di fatto risponde così anche alle perplessità e alle critiche sollevate ieri dalla presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo.

Proprio con l'attuale numero uno di viale Aldo Moro, che è anche commissaria per l'emergenza, Figliuolo ritiene "fondamentale mantenere un coordinamento stretto, affinché i sopralluoghi non ostacolino né rallentino il lavoro che le amministrazioni locali stanno svolgendo a supporto delle popolazioni colpite" dalla nuova alluvione dei giorni scorsi, che ha dato "ulteriori gravose incombenze" a carico degli enti locali di Bologna e della Romagna.

"Il potenziamento delle funzioni strategiche di monitoraggio sull'attuazione delle ordinanze commissariali – osserva ancora la struttura di Figliuolo - costituisce una priorità imprescindibile per l'azione del commissario straordinario. Questo obiettivo deve essere perseguito tramite un coordinamento stretto e costruttivo tra la struttura di supporto al commissario e gli enti locali, a partire dagli interventi in somma urgenza finanziati dalle ordinanze 6/2023, 19/2024 e 28/2024 che ancora ad oggi non sono stati completati".

Per il commissario, è dunque "fondamentale che tali interventi vengano finalizzati in modo pieno e rigoroso, evitando ritardi che potrebbero compromettere la sicurezza del territorio, nel rispetto degli impegni presi verso le comunità colpite". Dalle parole di Figliuolo sembra dunque emergere una volontà di imprimere un'accelerata alla ricostruzione in Romagna.

"Nel rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione - osserva il commissario - ho incaricato Sogesid Spa di aggiornare lo stato di avanzamento dei progetti di sua competenza. In particolare, la società ha finalizzato i piani operativi di dettaglio, che saranno comunicati agli enti interessati una volta aggiornati i termini della convenzione quadro, stipulata il 10 gennaio scorso. Tale aggiornamento integra anche nuove e urgenti esigenze infrastrutturali di sicurezza idraulica presentate dalla Regione Emilia-Romagna".

Secondo Figliuolo "l'accelerazione e il rafforzamento delle attività di supervisione sull'attuazione delle ordinanze commissariali già emanate non solo non distoglierà i soggetti attuatori dai loro compiti, ma rappresenterà per loro una preziosa occasione di confronto e dialogo con la struttura commissariale".