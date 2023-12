Alluvione, stanziati 34 milioni per la Salina

Il Commissario straordinario alla ricostruzione dopo gli eventi alluvionali del maggio scorso, generale Francesco Paolo Figliuolo, con un’ordinanza emanata oggi, ha reso disponibili 34 milioni e 200.915 euro per la Salina di Cervia. Serviranno a finanziare interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche di tutela e rigenerazione dell’ecosistema della Salina di Cervia.

Proprio la Salina, dove lo scorso maggio si sono riversati circa 5 miliardi di litri di acqua, come ha sottolineato più volte il presidente del Parco, Giuseppe Pomicetti, "ha salvato la città. Senza la Salina gli ombrelloni in spiaggia non avrebbero aperto".

E sono state diverse le donazioni da parte di diverse realtà e le iniziative organizzate a sostegno di quella che è una componente fondamentale della storia, dell’economia, dell’ambiente e della cultura di Cervia. Ora è arrivata anche la buona notizia dell’arrivo dei fondi per la ricostruzione, dopo il via libera del generale Figliuolo.