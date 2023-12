Alluvione, tante perplessità sui rimborsi

È ancora in alto mare il mondo delle imprese a ormai una ventina di giorni dal debutto della piattaforma Sfinge, che consentirà a cittadini e aziende di chiedere i risarcimenti per il 100% dei danni subiti in case e aziende. I proprietari di case danneggiate dall’lluvione potranno ottenere dal governo fino a 20mila euro in una prima tranche (per chi ha subìto danni per importi superiori si farà invece ricorso al credito d’imposta); le imprese potranno invece accedere a 40mila euro in maniera diretta – relativi anche ai danni subiti ai beni mobili quali i macchinari (mentre gli arredi delle case private al momento non sono contemplati dai rimborsi, benché se ne possa fare richiesta) – mentre per gli importi superiori subentrerà il meccanismo del credito d’imposta. A disposizione il governo ha messo circa 600 milioni di euro, mentre i fondi riguardanti il credito d’imposta ammontano a 700 milioni: ulteriori stanziamenti sono giudicati quasi certamente necessari.

"Le imprese che hanno completato la procedura di invio della domanda a oggi sono realisticamente pochissime, non più di una manciata", spiegano da Confesercenti, che ieri ha tenuto un webinar ad hoc proprio per schiarire le nubi circa Sfinge e il suo non semplice funzionamento. Innanzitutto non è chiaro quanto ampia sia la platea di imprese che presenteranno la domanda: "Dobbiamo tenere presente che le aziende che si candidarono al bando messo in campo dalla Camera di Commercio per ottenere il finanziamento dedicato furono più di 1.800 nella sola provincia di Ravenna – spiega per Confcommercio Antonio Ravaglioli –. Di queste, un po’ più di 1.500 furono accolte. Inoltre molto probabilmente non tutte le aziende che avrebbero avuto i requisiti per candidarsi lo hanno poi effettivamente fatto, per vari motivi".

Molte sono ancora oggi le perplessità circa la macchina-Sfinge, da quelle più tecniche a quelle invece legate alle singole voci per cui è possibile chiedere i risarcimenti. "Alcune imprese ad esempio ci stanno palesando i loro dubbi circa l’eventuale ristoro dei danni alle auto danneggiate nelle concessionarie, in particolare quelle ancora non immatricolate". Altre perplessità riguardano i tempi che si riveleranno necessari perché la pratica giunga in porto: per ciascuna di queste sono infatti previsti cinque diversi passaggi, che la vedranno transitare, una volta compiuto l’ultimo clic, prima sulle scrivanie dei Comuni, poi su quelle dell’agenzia governativa Invitalia, poi di nuovo ai Comuni e infine alla struttura commissariale, quella che dovrebbe dare il via libera al risarcimento del danno subito. Basteranno le forze in campo nei municipi per una simile mole di lavoro? All’evento di Confesercenti si è ipotizzato che macchine quali quelle del Comune di Ravenna, dell’Unione della Romagna faentina o dell’Unione della Bassa Romagna è possibile abbiano le corrette dotazioni di personale per far fronte a una sfida così. Qualche dubbio in più sembra permanere per quanto riguarda i Comuni di Russi o di Cervia.

Filippo Donati