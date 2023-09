Alluvione, teatro comunale inagibile. La rassegna si sposta al centro civico

Tra i tanti edifici che hanno subìto danni importanti durante gli eventi alluvionali di maggio figura anche il teatro comunale di Conselice.

La struttura infatti non è utilizzabile a causa dell’acqua che ha allagato il seminterrato dell’edificio, danneggiandone gli impianti. Come è emerso da diversi sopralluoghi, il ripristino richiederà tempi lunghi e ancora incerti.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale del paese della Bassa Romagna si sta impegnando per concludere i lavori al centro civico Ex Coop dove è in corso di definizione la rassegna teatrale con Davide Dalfiume e ‘La Bottega del Buonumore’ che già da alcuni anni cura la direzione artistica del teatro di Conselice.

"La struttura consentirà di ospitare circa 270 spettatori e l’inaugurazione è prevista per il mese di novembre – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Raffaella Gasparri -. Il cartellone teatrale si svolgerà da dicembre a maggio e lo stiamo ultimando. Sarà divulgato appena possibile, nel frattempo chiediamo a tutti gli amanti del nostro teatro di avere pazienza, e attendere ancora un po’. Non resterete delusi".