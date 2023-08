"Alluvione, troppi danni" La gelateria non riapre

Le voci sulla possibile chiusura si rincorrevano da mesi. Poi quel periodo di stallo è finito nel momento in cui è stata tirata giù l’insegna: in quel momento è stato chiaro che la gelateria Linus Jazz, una delle più amate e frequentate del centro storico, non avrebbe più riaperto. È una delle tante attività colpite dall’alluvione lungo corso Saffi. E accanto a lei non ripartiranno neanche il punto vendita delle macchine da cucire Singer e la tabaccheria, tutte e tre al piano terra dello stesso palazzo. "No, non riapriamo – conferma l’ormai ex titolare del Linus Jazz, Devis Cavina –. Siamo stati danneggiati al 100%, non si è salvato niente: dentro la gelateria c’era più di un metro e mezzo d’acqua. È stato terribile, un brutto colpo. Abbiamo sgombrato tutti i locali, non c’era niente da salvare, nessun arredo". Cavina non vuole sbilanciarsi sulle ragioni che lo hanno spinto a chiudere: "Motivi personali. Ho deciso di cambiare settore, ho già trovato un altro impiego. Abbiamo disdetto il contratto di affitto".

La gelateria andava bene, conferma Cavina. All’interno lavoravano tre dipendenti oltre a lui, che dopo l’alluvione è ripartito da zero dopo una vita nel mondo del gelato: il padre era infatti Alberto Cavina, storico titolare del bar Linus in via Tolosano, che ha poi cambiato gestione nel 2015, dopo la sua morte.

Non è chiaro cosa arriverà ora nei locali del palazzo in corso Saffi, in una posizione centralissima della passeggiata verso il centro. "Ci sono una decina di persone interessate – dice Vittorio Ortelli, il proprietario dell’immobile – ma io non voglio affittare, bensì vendere tutto l’edificio. Dispiace che tutti e tre i titolari dei negozi al piano terra, per motivi diversi, abbiano deciso di non riaprire. L’edificio ha avuto danni dall’alluvione, come è chiaro: l’acqua è entrata nelle strutture interne, i muri sono bagnati. Le cantine invece sono state pulite già dalla domenica: ho preso dei muratori che hanno fatto un ottimo lavoro. L’acqua c’è stata pochissimo e l’edificio è in buone condizioni". Ortelli stava cercando di vendere già da ben prima del disastro, ma ovviamente l’alluvione ha cambiato tutto: "C’era una trattativa in corso che poi è sfumata – prosegue – e naturalmente la palazzina ha subìto una svalutazione. Speravo che ci sarebbero stati degli aiuti, invece niente. Sono abbastanza arrabbiato per questo".