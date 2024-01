Alluvione, un milione di danni per il Comune

Quasi un milione di euro di beni mobili della pubblica amministrazione andati distrutti con le alluvioni. Oltre a devastare la città, distruggere opere pubbliche e colpire abitazioni private, nei due eventi meteo di maggio del 2023 acqua e fango hanno danneggiato irrimediabilmente anche tanti oggetti appartenenti al patrimonio pubblico. Recentemente il servizio Provveditorato, che occupa di inventariare i beni, ha stilato la lista degli oggetti di proprietà del Comune danneggiati irrimediabilmente. Perlopiù si tratta di oggetti contenuti nei locali travolti dalle acque delle due alluvioni, in particolar modo i magazzini comunali del Servizio giardini e quello elettorale di via Testi, posizionati entrambi sotto al livello del fiume Lamone, e dell’asilo Il Girasole di via Calamelli, di fronte al muro di via Renaccio. Le strutture, proprio per la loro posizione, sono state travolte dalle acque e con loro tutto quello che c’era al loro interno. Scorrendo la lista contenente centinaia di singole voci, si va dai semplici complementi di arredo come tavoli, sedie e armadietti a mezzi e attrezzatura utilizzate dal personale del Servizio manutenzione del verde.

Ovviamente a pesare maggiormente sul computo dei danni, che nel dettaglio sfiora il milione di euro – esattamente 972mila e rotti, più di tutti sono proprio i mezzi del Servizio ambiente: trattori, decespugliatori, motoseghe e tantissimo altro. Nel computo sono compresi le decine di giochi contenuti nelle aree verdi della città diventati deposito di limo e fango. Entrando nel dettaglio della lista del Magazzino dei giardinieri tra le curiosità troviamo ad esempio ventilatori, appendiabiti, armadi per ufficio, calcolatrici, sedie e poltrone, tavoli. Nella scuola materna Il Girasole troviamo invece, oltre a tantissimi arredi come tavoli per la refezione scolastica, banchi e sedie, cattedre, lavagne, lampade d’emergenza, scale, anche attrezzatura usata nella cucina e moltissimi giochi. Ovviamente il valore del materiale andato distrutto fa riferimento al momento dell’acquisto, molto del quale con oltre dieci anni di vita sulle spalle, ma che comunque dovrà essere nuovamente acquistato.