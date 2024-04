Alluvione, un milione per il cimitero: "Muro e chiesa da sistemare"

Oltre un milione di euro per le spese di somma urgenza sostenute per riaprire il cimitero di Faenza dopo gli eventi alluvionali. A tanto ammonta la cifra riconosciuta dalla struttura commissariale e inserita nelle tabelle dell’ordinanza firmata dal generale Figliuolo per i lavori di ripristino svolti all’Osservanza nei mesi scorsi. Risorse che saranno allocate quando Azimut Spa, la società di gestione del cimitero di via Firenze, presenterà la documentazione richiesta, ovvero fatture, rendicontazioni, fotografie e stato di avanzamento dei lavori ad oggi eseguiti o in via di conclusione.

I servizi cimiteriali, infatti, sono tornati operativi già da qualche mese. Era stato rimosso il fango ed era stata ripristinata la sicurezza degli ambienti, condizioni che nel periodo estivo e autunnale avevano consentito progressivamente di riaprire il cimitero a zone, fino alla totale riapertura avvenuta in settembre.

A distanza di undici mesi dalla devastante alluvione tuttavia, sono ancora diversi gli interventi in programma. A cominciare dal progetto per il rifacimento del muro perimetrale che era stato abbattuto dalla forza della fiumana: "I lavori per sommi capi sono stati tutti completati, tant’è che il cimitero era stato riaperto al pubblico, e tutte le operazioni compresa la cremazione sono riprese regolarmente. Restano ancora dei lavori da fare come per esempio il ripristino del muro perimetrale. Il progetto contempla tre ipotesi risolutive, ma è in corso l’iter autorizzativo che dovrà tenere conto delle valutazioni della Soprintendenza" fanno sapere da Azimut.

Resta inoltre interdetto il ‘Giardino del ricordo’, piccolo appezzamento di terreno utilizzato per le ceneri.

"I servizi cimiteriali sono ripresi tutti quindi lo sversamento viene eseguito, ma l’accesso resta interdetto. La parte del verde lì è da sistemare, e poi stiamo verificando la parte impiantistica delle pompe del laghetto che sono in corso di rifacimento", così come restano interdette "la sala del commiato e la chiesa di San Girolamo. I danni sono stati ingenti – proseguono i gestori del cimitero dell’Osservanza –. In particolare per ciò che riguarda la parte lignea che è da ristrutturare e richiede un impegno notevole a livello di iter autorizzativo, nonchè a livello progettuale".

E poi certamente serviranno risorse. "Siamo alle valutazioni costi-benefici – continuano i gestori –, ma dobbiamo dirci che difficilmente tornerà tutto come prima".

Rispetto a quanto accaduto e allo stato di desolazione e di devastazione in cui si trovava il cimitero la mattina del 17 maggio "possiamo ritenerci soddisfatti per il lavoro svolto. Attualmente stiamo andando avanti con i lavori. Difficilmente però si può pensare che in tempi brevi tutto tornerà come prima".

