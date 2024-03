Alluvione, undici cittadini allo sportello assistenza

Undici cittadini si sono recati ieri allo sportello di assistenza alla compilazione delle domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge. I tecnici hanno risposto ai quesiti delle prime persone che sono riuscite a prenotare l’appuntamento sui 14 posti disponibili. L’assistenza fornita dallo sportello, nel complesso del Carmine in via Garibaldi a Lugo, si rivolge sia ai cittadini sia alle imprese purché accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie, che possono anche presentarsi da soli. Le prenotazioni si effettuano tramite il link: https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UCBR_ALLUVIONE_SFINGE_INFO, accessibile solo se in possesso dell’identità Spid, o al numero 0545.299111, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Lo sportello sarà aperto anche oggi e tutti i mercoledì e giovedì di marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, con l’ultimo appuntamento prenotabile alle 17. Entro il 30 marzo, inoltre, i cittadini che hanno richiesto i contributi di immediato sostegno, Cis/Pac dovranno consegnare anche il rendiconto delle spese sostenute per ripristinare i danni da alluvione tramite la compilazione del modello B1. Il rendiconto è obbligatorio anche per chi ha ricevuto l’acconto dei primi 3.000 euro e non ha intenzione di richiedere il saldo dei restanti 2.000 euro. In caso di mancata rendicontazione l’acconto dovrà essere restituito al Dipartimento di Protezione civile. In caso contrario sarà messo a ruolo. A ogni pratica e quindi a ogni abitazione, deve corrispondere un appuntamento. La richiesta di saldo può essere presentata, previa prenotazione, attraverso il link : https://servizionline.labassaromagna.it/Agende-Online, all’Urp del proprio con il modulo di richiesta saldo già compilato e con le fotocopie dei documenti di spesa e copia del documento di identità del richiedente oppure online tramite l’apposita piattaforma, esclusivamente per chi ha presentato anche la richiesta di acconto A1 tramite piattaform. Per richieste relative al caricamento delle domande sul portale è possibile contattare il supporto servizionline-territorio@unione.labassaromagna.it, tel 0545.299589 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13).