Alluvione, viabilità stravolta. Ora lavori in via Cantarana

Fra i lavori di somma urgenza pianificati dall’amministrazione comunale di Lugo per riparare ai danni causati dall’alluvione di maggio, compare anche il cantiere appena partito sulla via Cantarana. Una strada che, dopo la chiusura di via Fiumazzo a Cà di Lugo, in prossimità del punto in cui ha rotto il Santerno, ha subìto un importante incremento di traffico. Da mesi infatti, dalla rottura dell’argine avvenuta nel maggio scorso, via Fiumazzo continua a essere chiusa nel tratto che da Cà di Lugo porta a San Lorenzo. Oltre alla fine dei lavori che interessano il cantiere costruito sull’argine per la sua ricostruzione, dovrà essere ripristinato di nuovo il manto stradale, portato via dalla furia dell’acqua. Via Fiumazzo rappresenta la via più diretta per raggiungere la frazione di San Lorenzo. Per ovviare alla sua chiusura, il traffico veicolare si è distribuito su percorsi alternativi, fra cui la via Cantarana che, parimenti alla Fiumazzo, non è stata risparmiata dall’alluvione. L’acqua ne ha invaso completamente la sede per circa 1,3 km fra i civici 7 e 19 e l’intersezione con la via Lunga Inferiore, restando li per giorni. Questo ha provocato dei cedimenti, rafforzati dal fatto che si tratta di una strada sopraelevata rispetto alla quota di campagna. Una caratteristica che l’ha trasformata in una sorta di argine all’altezza di Bizzuno.

L’intervento già previsto a bilancio, del costo di 260mila euro – iva esclusa – andrà quindi a intervenire sui cedimenti, realizzando una sorta di ’palancolata’ di pali in legno in grado di contenere le spinte e contrastare i movimenti di assestamento della strada. Successivamente, quando le condizioni della viabilità torneranno a quella che era la normalità pre alluvione, saranno eseguiti altri interventi, per ripristinare in modo più completo l’intera via e non soltanto quanto legati all’urgenza del momento, che si traduce anche nella tutela della sicurezza di chi la percorre. "È un altro asse viario delle nostre frazioni che necessita di un intervento urgente per garantirne la sicurezza – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori –. In seguito sarà ancora necessario intervenire sulla strada per ripristinarla in modo adeguato e questo doppio livello fa comprendere la complessità dei lavori che ci troviamo a gestire".

Monia Savioli