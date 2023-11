"Alluvione, volevo essere sul campo"

Laura Sansavini (nella foto), giornalista del Tg2. Lei ha realizzato un servizio sulla Romagna ed è romagnola, di Forlì, qual è il suo rapporto con questo territorio?

"È stato un ritorno alle origini, nel senso che è molto importante essere premiata proprio in Romagna dove vent’anni fa ho iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo appena uscita dal liceo classico".

La accompagna una passione, quella per la fotografia.

"In realtà, fa parte anche dei miei studi nel senso che a Bologna ho studiato storia dell’arte contemporanea e della fotografia. È un percorso legato a quello che faccio come giornalista audiovisiva, perché l’attenzione all’immagine è sempre molto importante in un servizio radiotelevisivo".

Questa edizione del Premio Guidarello è dedicata alla gente alluvionata di Romagna. Come ha vissuto quei giorni di maggio?

"Ero bloccata a Roma, sarei voluta essere qui, sul campo. Nonostante noi come giornalisti raccontiamo il mondo, ci vuole sempre una distanza ancora maggiore nel farlo in questi casi. È stato un impatto molto forte. Per la rubrica ‘Italia, viaggio in bellezza’, questo servizio girato a Cesenatico è stato il primo della serie e ha segnalato la ripresa che poi c’è stata, la voglia della Romagna di riprendersi anche attraverso la cultura.

Qual è per lei il senso di questo premio?

"La soddisfazione più grande non è soltanto vincere questo premio, che ovviamente è un grande onore, ma essere premiata rispetto a uno dei miei luoghi del cuore. La mia infanzia è fatta dell’odore del porto Canale di Cesenatico e della piadina davanti alla statua di Garibaldi e Anita. È fatta dei colori delle case in fila e delle vele delle barche storiche, che ricordo in ogni dettaglio. Con i bambini che d’estate giocano a salirci sopra, e ogni 6 agosto, festa di Garibaldi, quando queste escono in mare aperto cariche di turisti, e io e mia sorella venivamo svegliate dalla banda sul porto Canale. La mia famiglia aveva proprio lì, sul porto, una piccola casa dove ogni anno passavo l’estate, e ancora oggi cerco di tornare quando posso. Vele e reti, simboli di una traduzione custodita in un museo e tra una comunità che ho avuto l’onore di raccontare. Ecco perché sono orgogliosa di questo premio, vinto a casa. Perché racconta anche la mia storia".

Maria Vittoria Venturelli