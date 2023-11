Alluvioni e clima, le cause e la prevenzione

Quello che è accaduto a maggio in Emilia Romagna non deve più accadere. Per salvaguardare la vita di tutti i cittadini è fondamentale prevenire inondazioni, calamità e disastri naturali. Ma come fare prevenzione? Come arrivare alla radice del problema? Qual è

questa radice che sta alla base del cambiamento climatico? Di questo si parlerà nel convegno ‘Alluvioni e clima: le cause dei disastri naturali e la prevenzione’, organizzato dalla onlus Pro Vita & Famiglia, che si terrà questa sera alle 21, all’hotel Cube in via Luigi Masotti 2, a Fornace Zarattini. A intervenire saranno Franco Battaglia, professore di Chimica Fisica e Stefano Orlandini, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, entrambi docenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Modera Francesca Romana Poleggi, membro del comitato direttivo di Pro Vita & Famiglia dopo l’introduzione di Simone Ortolani, responsabile del circolo territoriale dell’Emilia Romagna di Pro Vita & Famiglia e i saluti istituzionali dell’eurodeputato Alessandra Basso.