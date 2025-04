"Alluvioni e subsidenza, le due cose sono legate"

"La subsidenza, dimostra dati alla mano Schrefler, ha giocato un ruolo fondamentale nell’aggravare l’esito delle precipitazioni". A scriverlo in una nota è Ravenna in Comune, che riporta che mentre sabato a Ravenna si teneva la manifestazione contro il fossile, all’Accademia Galileiana di Padova il professore emerito di Ingegneria civile e Ambientale dell’Università patavina Bernhard Schrefler presentava la relazione ’Le alluvioni nell’Emilia Romagna nel 2023 e 2024 e la subsidenza dovuta all’estrazione di gas’. "Punta il dito sul giacimento Ravenna Terra, dove la produzione è iniziata nel 1953 e che, benché dismesso nel 1992, continua ad alimentare la subsidenza" riporta Ravenna in Comune, aggiungendo che l’acqua durante le alluvioni è "fluita verso le aree in cui la subsidenza ha abbassato maggiormente il suolo".